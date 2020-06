Det er avisen The Independent som skriver at selskapet Segway nå har bestemt seg for å stoppe produksjonen, men at de ikke gjør det med lett hjerte.

Segway PT ble introdusert i 2001 og var konstruert av Dean Kamen. To år senere kunne selskapet Segway avduke den første modellen, et selvbalanserende, elektrisk kjøretøy på to hjul.

Dean Kamen, mannen bak Segway. Foto: Suzanne Plunkett / AP / NTB scanpix

Ståhjulingen fikk enorm oppmerksomhet. Det ble snakket om at den ville forandre verden, at Segway var det ultimate urbane kjøretøyet for folk som ville komme seg til og fra jobb.

Salget tok aldri av

Det var ventet at salget ville ta av, men det skjedde aldri. Totalt er det solgt 140.000 ståhjulinger. Kjøretøyet endte med å bli et pussig innslag i bybildet, mest brukt av turister på sightseeing.

I Norge var det lenge forbudt å bruke Segway. Men da Frp kom i regjering i 2013, gjorde partiet det klart at «dusteforbudet» skulle oppheves.

Bård Hoksrud, daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, frontet saken for Frp, og han var svært glad da han kunne annonsere at det endelig ble lovlig å bruke Segway også i Norge. Det skjedde 1. juli 2014.

Ulykker og død

Det har kommet mange forklaringer på hvorfor ståhjulingen aldri slo helt an. Var det bare fordi den så rar ut? Eller var det fordi den ikke var helt enkel å manøvrere?

Det har også vært en del stygge ulykker med ståhjulingen. Segways eier, James Heselden, omkom på en kjøretur i 2010.

Koronapandemien har ført til dårlig salg, men det var ifølge selskapet ikke avgjørende for beslutningen om å legge ned produksjonen 15. juli.

Etterspørselen har vært fallende lenge, og ståhjulingen er for lengst blitt utkonkurrert av elektriske sparkesykler.

Men det finnes fortsatt mange Segway-entusiaster der ute, og ståhjulingen har vist seg å være svært holdbar – så den blir nok ikke borte med det første.