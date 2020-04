Mange endringer i kollektiv- og togtrafikken i påsken

Av Isabel Bech

– Normalt ville vi satt opp ekstra kapasitet i påsken, men sånn er det definitivt ikke nå, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Vy har mistet mellom 80 og 90 prosent av kundene som følge av koronasituasjonen, anslår han.

Redusert tilbud

Dessuten er det bare en brøkdel av dem som har kjøpt billett på forhånd, som møter opp.

– Det er bra, for da får vi opprettholdt stor avstand mellom passasjerene og minimere smitterisikoen, sier han.

Vy har allerede redusert tilbudet sitt som følge av koronautbruddet.

– Vi har et rutetilbud som får fram personell som har kritiske samfunnsfunksjoner, sier han.

Det reduserte tilbudet fortsetter gjennom påska.

Har solgt færre billetter

I tillegg innstilles blant annet enkelte avganger på Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Bodø og Trondheim og Mo i Rana, ifølge Avisa Nordland.

Også på Sørtoget, som trafikkerer Sørlandsbanen, blir det innstillinger i påska, blant annet fordi det er solgt langt færre billetter enn til vanlig, opplyser togselskapet Go-Ahead.

– Det er aldri gøy å innstille tog, men vi må tilpasse togproduksjonen vår til situasjon hele Norge nå står overfor, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge.

Stengte toglinjer

Bane Nor skal gjennomføre planlagt vedlikehold og utbygging i påska, noe som fører til at flere togstrekninger må stenge.

Det gjelder Drammenbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Gjøvikbanen. På Bergensbanen er det endringer i hvor toget stopper.

Konserndirektør Vibeke Aarnes for Infrastruktur i Bane Nor er fornøyd med at det planlagte arbeidet kan gjennomføres til tross for koronakrisen.

– Det så mørkt ut en stund da koronatiltakene fra helsemyndighetene satte inn, men takket være mange flinke folk og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, får vi gjort det vi skal, sier hun.

Vektere skal sørge for avstand

I Oslo forbereder kollektivselskapet Ruter seg på at mange er i byen i påska. De minner om å unngå å reise kollektivt med mindre man må.

I påskeuka blir det en del endringer i tilbudet. Blant annet kjøres det søndagsruter på alle transportmidler palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, og 1. og 2. påskedag.

På sentrale holdeplasser setter Ruter inn vektere som skal sørge for at folk venter på neste båt, buss eller trikk dersom det er mange passasjerer om bord fra før.