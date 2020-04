Årets hovedparole er «Trygghet for helse og arbeid». Sendingen vil streames på nettsiden www.1mai.no, som er tilgjengelig fra mandag 27. april.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det er viktigere enn på lenge å nå ut med budskapet om solidaritet og samhold og hvordan vi skal komme oss videre etter krisen.

– Men med dagens situasjon er det klart at det ikke blir mulig å markere 1. mai slik vi har pleid. Det er likevel både høyst mulig og svært ønskelig å feire arbeidernes dag, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

LO sentralt vil markere dagen sammen med politiske samarbeidspartnere og forbundene med en to timer lang direktesending fra et 1. mai-studio.

Tanken er å gi rom for enkeltpersoner, lokale LO-er, sentrale tillitsvalgte i fagbevegelsen og nærstående partier til å markere dagen og nå ut til hele landet.

– Nye tekniske løsninger gjør at vi både kan engasjere folk til deltakelse og nå ut med våre budskap til flest mulig. Vi skal formidle både politikk og kulturopplevelser gjennom dagen, sier Gabrielsen.

– Det er i denne tiden vi virkelig erfarer hvor viktig solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At alle er like mye verdt! Vi skal bruke 1. mai til å minne om det, legger han til.

I tillegg til taler ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre, og innslag ved SV-leder Audun Lysbakken, blir det servert hjemmebesøk hos både Thorbjørn Berntsen, Gro Harlem Brundtland og Kristin Halvorsen.



Direktesendingen byr også på hjemmebesøk hos Thorbjørn Berntsen. Foto: Håvard Sæbø

Hylle heltene

– Stengte arbeidsplasser har gjort at flere hundre tusen arbeidstakere er blitt permitterte, ledige og har mistet inntekten sin. Andre står i første rekke for å hjelpe de syke. Helsepersonell, sammen med renholdere, bussjåfører, renovatører, ansatte i Nav og andre, står på døgnet rundt for å holde hjulene i gang. Det er disse vi skal hylle på 1. mai, sier Gabrielsen.

– Og så skal vi minne om hvor viktig det er at vi har et godt organisert arbeidsliv og dyktige tillitsvalgte, et sosialt sikkerhetsnett og en sterk offentlig sektor. Både i normale tider og ikke minst når krisen rammer, poengterer han.

Det er tatt et initiativ for å lage et digitalt 1. mai tog med utgangspunkt i de lokale LO-ene som til vanlig arrangerer 1. mai.

På kvelden arrangerer solidaritetsungdom i Norsk Folkehjelp livekonsert fra Rockefeller, i samarbeid med Fagforbundet og LO.

