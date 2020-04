Mange lurer på hvorfor Botanisk hage fortsatt er stengt, når alle de andre er åpne. Det kan da vel ikke være noe annerledes å tusle rundt der, en i Frognerparken eller Sofienbergparken?

En del av universitetet

Svaret på hvorfor de holder stengt er enkelt.

«Etter råd fra helsemyndighetene stengte Regjeringen alle universiteter og høyskoler fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00. Naturhistorisk museum er en del av Universitet i Oslo (UiO). Alle bygninger til UiO er stengt for ansatte. Det betyr at ansatte hos oss må jobbe hjemmefra,» står det på nettsiden til Botanisk hage.

«Vi er glade for at vi er en del av et stort sammenhengende grøntmiljø med blant annet Tøyenparken i øst og Sofienbergparken i vest. Vi ber publikum om å benytte seg av disse grønne og åpne områdene mens vi jobber hardt for å kunne tilby dere en Botanisk hage igjen når restriksjonene oppheves», skriver de videre.

– Den store forskjellen på Botanisk hage og de andre parkene er at vi er en sårbar hage, med over 5.000 planteslag, med sjeldne og dyrebare arter. Botanisk hage er et sted for levende og verdifulle samlinger, og er derfor stengt på lik linje med andre museer, og resten av Universitetet. Vi er ikke en park hvor det kan spilles fotball eller grille, sier direktør ved Naturhistorisk Museum (NHM), som Botanisk hage er en del av, Tone Lindheim til Dagsavisen.

Fra 1812

Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Fra 1999 ble alle enhetene på Tøyen slått sammen til én institusjon – Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. I 2005 ble navnet forenklet til Naturhistorisk museum (NHM).

– Siden Botanisk hage er en del av universitetet i Oslo, følger vi de samme retningslinjene som resten av Universitetet. Derfor er det universitetsledelsen som sammen med myndighetene bestemmer nå vi kan åpne igjen, sier Tone Lindheim.

Direktør ved Naturhistorisk Museum, Tone Lindheim. Foto: NHM

– Vi skulle gjerne åpnet, for nå er det vidunderlig her, sier Lindheim, som i likhet med de fleste andre av oss har hjemmekontor i disse tider.

Krever stell

Ved Naturhistorisk museum er det totalt 150 ansatte, hvorav 15-16 fast ansatte i Botanisk hage. I tillegg kommer sesongarbeidere.

– Vi er nå nede på et minimum som er på jobb i Botanisk hage. Nå er det kun nødvendig arbeid som vanning, beskjæring og stell av planter ute og inne som gjøres, for at ikke verdier skal gå tapt, sier hun.

Når Botanisk hage igjen kan åpne sin porter for publikum vet hun ikke.

– Jeg skulle ønske jeg hadde en glasskule å se inn i. Det handler om forutsigbarhet og planlegging, sier hun.

– Vi gleder oss veldig til smittestatus er endret, så vi igjen kan åpne portene, både ute og inne. Vi lytter med store flagrende ører til Kunnskapsdepartementets signaler, og håper det snart vil skje, sier hun.

Heller ikke rektor ved UiO, Svein Stølen vet når de kan åpne Botanisk hage.

– Jeg forstår frustrasjonen til folk, og jeg skulle gjerne vært der selv, men det har jeg ikke tilgang til, sier Svein Stølen til Dagsavisen.

Rektor ved UiO, Svein Stølen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet, og deres retningslinjer. Disse oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg gjør vi hele tiden egne risikovurderinger når det gjelder alle universitetets bygninger. Vi skjønner myndighetenes vurderinger, og til syvende og sist er det dem vi forholder oss til. Men vi gleder oss vilt til den dagen det kan, sier rektoren

Nytt klimahus

26. mars hadde Naturhistorisk museum planlagt en storstilt åpning av det nye Klimahuset, som er ferdig.

Det er satt på vent.

Det nye klimahuset er et utstillings og formidlingshushus om klima og klimaendringer, hvor det vil det være utstillinger og formidling til alle, og med et spesielt fokus på elever mellom 14 og 16 år. I tillegg et atrium hvor det vil være arrangementer på dag og kveldstid knyttet til klima.

Siden det nå ikke er mulig å besøke hverken Naturhistorisk Museum eller Botanisk hage, jobber de intenst med å legge undervisning og formidling over på digitale flater.

– Vi lager filmer fra de forskjellige samlingene, og vil også legge til rette for omvisinger og presentasjoner via nettet, sier Tone Lindheim.

Fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Ap, Line Oma synes det er et paradoks at Botanisk hage ikke klarer å åpne når hundrevis av barnehager klarer å åpne.

– Oslo kommune strekker seg langt for å gjenåpne sine institusjoner. Da synes jeg at staten også bør gjøre det samme, sier Line Oma til Dagsavisen.

–Korona-stenging av Botanisk hage er vanskelig for folk å forstå - i alle fall nå etter fem uker stenging og resten av byen åpnes forsiktig opp. Vi oppfordres til å oppholde oss i nærmiljøet, men stenges ute fra et nydelig og verdsatt grøntområde utenfor stuedøra, sier hun.



Ap-politiker Line Oma. Foto: Sturlason

Hun er lei av å gå langs gjerdene uten å kunne gå inn.

– Det er først og fremst uteområdene jeg vil ha åpnet. Det er nok fortsatt sterke argumenter for å holde innendørs utstillinger og samlinger stengt, sier hun.

– Andre parker er åpne, og folk holder i stor grad avstand og oppfører seg. Så min klare beskjed til kulturministeren: åpne porten! Vi er leie av å gå på asfalt rundt parken bak gittergjerder, avslutter Ap-politikeren.