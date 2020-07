Jarl og høvding blant forslagene til nytt navn for fylkesmannen

Fristen for både fylkesmenn og offentligheten å komme med tips var 5. juli, skriver Vårt Land.

Navneforslagene Kommunal- og moderniseringsdepartementet regner som de mest aktuelle kan grovt deles inn i tre grupper. Noen av dem er historiske titler, deriblant guvernør, jarl, kansler og høvding. Andre tar utgangspunkt i ordet «fylke», deriblant fylkesråd og fylkesdirektør.

Til slutt er det en gruppe navn som tar utgangspunkt i fylkesmannens rolle som statens representant – regiondirektør, statsdirektør og statsforvalter.

Fylkesmennene har skrevet et brev til departementet med anbefaling om at «fylke» ikke bør være en del av det nye navnet, ettersom fylkesmannen ofte blandes med fylkeskommunen. Fylkeskommunen er representant for statens og befolkningens interesser i fylkene.

Fylkesmennene advarer også mot et navneskifte som kan øke avstanden til embetet i folks bevissthet. Det skyldes blant annet at regionsreformen har redusert antallet fylkesmenn fra 17 til 10.