– Jeg er svært kritisk til at regjeringen ikke har sørget for at sykehusene har gode nok lagre med smittevernutstyr, sier Bjørn Egil Johansen.

Han er intensivlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og jobber tett på koronasmittede pasienter. Tidligere denne måneden skrev NRK at intensivavdelingen Johansen jobber på, har tatt i bruk piratkopierte åndedrettsmasker.

Mandag meldte sykehuset at en ansatt som har brukt en av disse falske maskene, har fått påvist koronaviruset.

Saken fortsetter under bildet.

Bjørn Egil Johansen er intensivlege og i nærkontakt med koronasmittede pasienter. Han er en av potensielt flere hundre ansatte ved UNN som har tatt i bruk falske åndedrettsmasker. Foto: Privat

Johansen, som selv har tatt i bruk de piratkopierte åndedrettsmaskene, skryter av måten sykehuset har håndtert situasjonen på. Samtidig retter han kraftig skyts mot regjeringen, som han mener har vært for dårlig forberedt på koronautbruddet.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende skriver Johansen at han er «inderlig forbannet på regjeringen som ikke har tatt pandemifaren på alvor».

– Det jeg har vært mest kritisk til er nettopp det at sykehusene i samfunnet har hatt så dårlige beredskapslagre at man har vært nødt til å anskaffe munnbind på alle mulige andre måter, i motsetning til Finland som har hatt store beredskapslagre, sier Johansen til Dagsavisen.

Lest denne?: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (+)

Holdt på å gå tom

Det var for drøyt tre uker siden at UNN fikk en levering av flere tusen åndedrettsmasker, såkalte P3-masker, fra en privat aktør, skriver NRK.

Rundt 800 av disse ble ved en feiltakelse tatt i bruk av 150-200 ansatte ved en av isolatpostene på intensivmedisinsk avdeling.

Leveransen kom akkurat da sykehuset var i ferd med å gå tom for åndedrettsvern, ifølge Johansen

– Sykehuset har vært nødt til å kjøpe og motta masker fra ulike hold, sier han.

Johansen forteller at de falske maskene så helt like ut som ekte masker av samme produsent.

Saken fortsetter under bildet.

På bildet øverst er en original åndedrettsmaske av typen 3M. Under er piratkopien. Foto: UNN

– De var pakket i samme pappeske, hver maske lå i samme type plastemballasje og de var merket med produsentnavnet 3M og klassifiseringen P3. Men de holdt ikke den standarden de skulle, sier Johansen.

Ifølge Johansen er kravene til smittevernutstyr høyere på den intensivposten han jobber på. Der er mange koronasmittede samlet på samme sted, og de ansatte gir pasientene ulike typer pustehjelpsbehandlinger. Det kan for eksempel være å koble dem til respiratorer. Ved slike behandlinger frigis det bittesmå smittedråper. Disse dråpene svever lenge rundt i luften og kan potensielt smitte andre som befinner seg i rommet, forteller Johansen.

Derfor holder det ikke å bruke vanlige, kirurgiske munnbind. I stedet må de ansatte bruke P3-masker, som vanligvis gir bedre beskyttelse.

Johansen forteller at han selv er blitt testet for koronasmitte etter å ha brukt de falske maskene på jobb.

– Jeg er blitt testet to ganger etter denne hendelsen og pørvene har vært negative begge gangene, men jeg må teste meg igjen i dag, sier han.

Les også: Så lang tid går det fra korona-smitte til symptomer i gjennomsnitt

Frykter flere smittede

Administerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, forteller til Dagsavisen at de piratkopierte åndedrettsmaskene var en del av et parti med 6.000 masker som sykehuset fikk donert fra en privat leverandør. Hun bekrefter at sykehuset på dette tidspunktet var i ferd med å gå tom for masker.

Fordi det ikke fulgte noen produktbeskrivelse med leveransen, tok UNN kontakt med det de trodde var produsenten, 3M. Sykehuset fikk beskjed om at 3M ikke hadde laget maskene og bestemte seg derfor for å sette dem til side. Ved en feiltakelse ble likevel de 800 piratkopierte maskene tatt i bruk ved intensivavdelingen, forteller Schumacher.

– Vi gjorde en feil som førte til at disse maskene ble brukt. Her har det vært en rutinesvikt, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Administerende direktør ved UNN, Anita Schumacher. Foto: UNN

Hun forteller at sykehuset normalt har faste leverandører av masker, og at disse går gjennom grundige kvalitetssjekker.

– Vi må se på dette som en beklagelig glipp som skjedde i en situasjon der vi begynte å gå tom for masker, og hvor vi var glade for at noen ville donere til oss.

Ifølge Schumacher var maskene i bruk mellom 26. mars og 2. april, altså i en uke. De som jobber på isolatposten der maskene ble brukt, har fått tilbud om å teste seg for koronasmitte annenhver dag frem til det er gått to uker siden siste maske var i bruk, opplyser hun.

Av de 20 som hittil har benyttet seg av tilbudet, har altså én testet positivt. Schumacher sier at hun håper det blir med det ene tilfellet, men at sykehuset frykter det kan bli flere.

– Vi er redde for at flere kan ha blitt smittet, og det er derfor vi har dette omfattende testregimet.

Full oversikt: Disse er døde etter koronasmitte i Norge

21 ansatte har testet positivt

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for korona. Tre av disse er nå friskmeldt, opplyser UNN i en pressemelding.

Selv om det ikke sikkert kan fastslås at den ansatte ble smittet på grunn av bruk av piratkopierte masker, regner sykehuset det som sannsynlig at dette kan være årsaken.

Vedkommende har blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer og har holdt seg hjemme etter dette. En ny test viste så at vedkommende er smittet av korona, skriver UNN i pressemeldingen.

Sykehuset anser det ikke som sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre ettersom alle prøvene som ble tatt mens den ansatte var på jobb, var negative.