Høyre har lært av julemat-bråket - men sletter ikke innlegget

– Me merkar oss tilbakemeldingane og har lært noko av denne saka, sier Høyres kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea til bransjeavisen Medier24 idag.

«Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» sto det på bildet Høyre delte i en Facebookpost mandag, akkompagnert av teksten «Er du enig?».

«Lavmål»

Høyres Facebook-innlegg ble hardt kritisert av lesere og politikere i sosiale medier gjennom gårsdagen. «Løgn», «skammelig» og «lavmål» var blant karakteristikkene som ble brukt.

– Virkelig, Høyre? Skal dere legge dere på samme nivå som Facebook-postene til FrP? Come on! Jeg har tenkt at dere er dyktige i sosiale medier - dette er lavmål, skriver PR-rådgiver i Amnesty og samfunnsdebattant Frida Marie Brynildsen Grande på Facebook.

– Skam dere, skrev Arbeiderpartiets Tonje Brenna under Høyres Facebook-innlegg i går.

– Det er hårreisende at et regjeringsparti heiser en diskusjon på denne måten og tilspisser en uenighet som ikke egentlig er en debatt, sier Tonje Brenna til Dagsavisen i dag.

«Pinlig julefarse fra Høyre», skriver Aftenposten på lederplass i dag, og mener Høyre-innlegget «tilhører bunnsjiktet i politisk kommunikasjon»:

«I den grad julen er under angrep, er det fordi regjeringspartiene i år byttet ut det tradisjonelle juleneket med en stor stråmann», skriver Aftenposten.

Sletter ikke

Det er likevel ikke aktuelt å slette det omstridte Facebook-innlegget, understreker Høyres kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea overfor Dagsavisen.

– Vi har høy terskel for å slette innlegg. Det gjør vi normalt sett ikke, sier Lea til Dagsavisen.

– Skulle vi laget dette innlegget igjen, ville vi nok ikke brukt ordet «lov», det kan gi inntrykk av at det er et forbud her, og det er det jo ikke. Vi ville vel heller sagt «greit å si julemat og juleball».

– Vi ville nok også heller at dette hadde kommet fra en Høyre-politiker istedenfor partiet, budskapet ble avsenderløst. Det gikk litt fort i svingene da jeg så over innlegget før publisering i går.

Til Dagsavisen i går forklarte Daniel Torkildsen Lea:

– Bakgrunnen for vårt innlegg er at Høyre mener det må være greit å kalle julemat for julemat. Dette er ikke første gangen det går en debatt om religionens plass i julehøytiden. Vi har lignende eksempler fra tidligere år, og vi mener at vi skal være stolte av våre juletradisjoner.

Interne reaksjoner

Til Medier24 forteller Høyre-kommunikasjonssjefen at det har kommet interne reaksjoner i Høyre på innlegget.

– Det er delte synspunkt om innlegget. Vårt utgangspunkt er at det skal begeistra og skapa engasjement. Mange i Høgre er samde i bodskapen, og nokre er ikkje, sier Daniel Torkildsen Lea til Medier24.

Han innrømmer:

– Me traff ikkje planken her.

– Hengt ut på regjeringsnivå

– Vi ser at vi blir hengt ut på regjeringsnivå, og at saken blir framstilt på en helt uriktig måte. Uskyldige mennesker blir herset med og får stigma på seg. Jeg finner det veldig problematisk, uttalte Seljords rådmann Finn Arild Bystrøm i Seljord til avisen Dagen i går, gjengitt av nettavisen Filter Nyheter.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, tidligere Frp-justisminister Per Willy Amundsen og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim var blant de som gikk hardt ut mot Seljordskolen i debatten rundt julemat-saken i går.

Overfor nettavisen Filter Nyheter poengterer Seljord-rådmannen at verken partiene eller rikspolitikerne som har kritisert skolen, har kontaktet kommunen på forhånd for å undersøke fakta i saken.

Den omstridte Facebook-posten. Skjermdump fra Høyres facebookinnlegg.

Avkreftet raskt

Saken om elever ved Seljord ungdomskole som skal ha blitt nektet å si «julemat» og «julebord» for å unngå å støte noen, har gått sin seiersgang i sosiale medier hele helga.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken, men den ble raskt plukket opp av flere medier. Ifølge Faktisk.no ble Resett og Human Rights Service sine versjoner av saken spesielt mye delt. Skolen var raskt ute med å avkrefte at elever ble nektet å bruke ordene.