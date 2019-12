At elever i Seljord ikke fikk lov å si «jul» stemte ikke. Likevel bruker Høyre saken i kampanjepost

«Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» står det på et bilde Høyre har delt i en Facebookpost, akkompagnert av teksten «Er du enig?».

Saken om elever ved Seljord ungdommskole som visstnok ble nektet å si «julemat» og «julebord» for å unngå å støte noen, har gått sin seiersgang i sosiale medier hele helga.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken, men den ble raskt plukket opp av flere medier. Ifølge Faktisk.no ble Resett og Human Rights Service sine versjoner av saken spesielt mye delt.

Skolen var raskt ute med å avkrefte at elever ble nektet å bruke ordene. Likevel har Høyre nå postet følgende bilde:

Reaksjonene i kommentarfeltet under Høyres post har ikke latt vente på seg:

– Trodde i ett sekund at jeg hadde kommet til FrP sin facebook side, skriver Simon Appelberg Laabak, Bystyrerepresentant for Fredrikstad Arbeiderparti.

– Virkelig, Høyre? Skal dere legge dere på samme nivå som Facebook-postene til FrP? Come on! Jeg har tenkt at dere er dyktige i sosiale medier - dette er lavmål, skriver PR-rådgiver i Amnesty og samfunnsdebattant Frida Marie Brynildsen Grande.

Flere reagerer på at Høyre fortsetter å spre det de mener er en feilaktig fremstiling av saken, ettersom det har blitt kjent at rektor ved skolen ble utsatt for trusler. Disse truslene har senere blitt politianmeldt.

Mener Høyre Lyver

Bjørn Kristiansen, journalist i Klassekampen og tidligere Dagsavisen-journalist anklager Høyre for å lyve i en egen Facebookpost:

– Selv etter at rådmannen i Seljord har gått ut og sagt at ingen har lagt ned forbud mot å bruke ordet "jul", så lyver regjeringspartiet Høyre og lager et premiss i denne Facebook-posten om at det ikke er lov. Lokalavisa som først skrev om dette, har endret artikkelen etter at de ble klar over at de hadde gjort feil - endringen skjedde i går kveld.

Høyre svarer følgende på kritikken i en kommentar på sin egen post.

– Rådmannens presisering gjelder for kommunen, slik jeg leser det. Mat- og helselæreren ved skolen sier "vi har bevisst kalt det for tradisjonsmat og ikke julemat for ikke å støte noen".

Enda en kritiker som har kastet seg på er psykolog og Klassekampen-spaltist Karl Eldar Evang, som twitrer:

– Går det an å skamme seg over Høyre, selv om jeg strengt tatt aldri har hatt noe å gjøre med det partiet? Ja, det gjør det tydeligvis. Jeg merker det her og nå!

Høyres Facebookpost er i skrivende stund likt over 2000 ganger.

Høyre svarer: – Ikke første gangen

– Vi tar avstand fra all hets og alle trusler. Derfor modererer vi også vårt Facebook-kommentarfelt aktivt, kommenterer Høyres kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea i e-post til Dagsavisen.

– Bakgrunnen for vårt innlegg er at Høyre mener det må være greit å kalle julemat for julemat. Dette er ikke første gangen det går en debatt om religionens plass i julehøytiden. Vi har lignende eksempler fra tidligere år, og vi mener at vi skal være stolte av våre juletradisjoner.

– Jeg har merket meg at læreren på skolen sier at de bevisst har kalt det for tradisjonsmat for å ikke å støte noen, og at redaktøren i lokalavisen mener at de hadde dekning for sin opprinnelige overskrift. Det var utgangspunktet for vårt innlegg, presiserer Torkildsen Lea.