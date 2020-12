Googles tjenester er oppe igjen for de fleste

Også en rekke av Googles andre tjenester har meldt om problemer. På sine servicesider meldte Google at de hadde problemer hos en majoritet av sine brukere. Klokken 13.51 melder de at tjenestene er tilbake for de aller fleste brukere.

Ifølge nettsiden downdetector.com skjøt antallet rapporter om problemer med Googles tjenester i været rett etter klokken 12.30 mandag. Problemene ser ut til å gjelde for hele verden, men det er flest rapporterte feilmeldinger i Europa, ifølge tjenestens kart.

For YouTube var det en snakk om over 130.000 rapporter i 13-tiden, og for Gmail var det også mange titusen problemer meldt inn. Også google.com har vært nede.

Hos Gmail var det flest feilmeldinger som gjelder innlogging, mens det ser ut til at problemet hos YouTube i hovedsak gjaldt bruk av nettsiden og muligheten til å se videoer.

