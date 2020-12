Frp fyrer opp krav om obligatorisk testing på grensen

Da forslaget ble behandlet i Stortinget 3. desember, var det bare Arbeiderpartiet som ga sin støtte. Nå gjentar partileder Siv Jensen behovet for et testregime for alle tilreisende.

Jensen mener den nye virusvarianten som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, har aktualisert forslaget.

– Allerede i august foreslo Fremskrittspartiet obligatorisk testing på grensen. Nå er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense importsmitte til Norge, sier Jensen.

– Alle som kommer over grensa, bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra, slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier Jensen.

