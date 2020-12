Saken er oppdatert

– Importsmitte dominerer nesten totalt i Norge nå. Samtidig meldes det nå om at en mutasjon av viruset er løs i Storbritannia, og den er 70 prosent mer smittsom. Den vil jeg ikke ha til Norge! Regjeringen må nå ta grep for å sikre oss, sier Johansen i et innlegg på Facebook.

I en tekstmelding til NTB sier Johansen at han mener regjeringen må vurdere å stenge grensene for fly som kommer fra Storbritannia.

Kjøpe oss tid

I Facebook-innlegget peker han på at en rekke land nå lukker grensene for reisende fra Storbritannia, og sier han forventer at Norge gjør det samme.

– Jeg forventer at vi denne gangen har lært og klarer være føre var. Om vi følger Belgia, Nederland og de andre landene, kan vi kjøpe oss mer tid.

Allerede mandag lander det to fly fra Storbritannia på Gardermoen. Johansen tar nå på nytt til orde for obligatorisk testing ved grensene, et tiltak Arbeiderpartiet kun har hatt støtte fra Frp for å innføre.

– Det mener jeg fortsatt regjeringen burde få på plass. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå medlemsland til å styrke tiltakene, sier han.

Må på banen

– Vi har svært strenge tiltak i Oslo. Det krever mye av alle, og mange er lei. Vi har sammen klart å senke smittetallene, og utviklingen er god. Samtidig, det er veldig lite som skal til før smitten kommer ut av kontroll, sier byrådslederen og sier videre at han frykter at epidemien vil kunne eskalere.

– En mutasjon som er nesten dobbelt så smittsom, vil nesten garantert sende smittetallene ut av kontroll. I London og Sørøst-England har de tiltak som er mye strengere enn det vi har. Helseministeren i Storbritannia har varslet at de kan vare i månedsvis. Jeg håper at vi slipper disse tiltakene i Oslo og i Norge. Nå må regjeringen komme på banen og gjøre det som skal til, understreker han.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til VG søndag kveld at det fortsatt ikke er avgjort om også Norge velger å stenge grensene for fly fra Storbritannia, men at de vil komme med en pressemelding om dette.

