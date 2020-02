I målingen får Frp 14,6 prosent, fram 3,8 prosentpoeng fra Nettavisens ordinære januarmåling.

Frp, som forlot regjeringen 20. januar, er dermed partiet som går mest fram fra avisens januarmåling.

– Det er hyggelig med nok en god måling for Frp, men målinger er ikke valg, så vi må jobbe hardt hver eneste dag fremover for å vise oss tilliten verdig, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Senterpartiet får 14,1 prosent – tilbake 2,7 prosentpoeng fra januarmålingen.

– Dette er et solid nivå for oss. I februar har vi svingt fra 13,9 til 17,3 på målingene, og vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt halvannet år før et stortingsvalg, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Arbeiderpartiet 23,6 (-1,8), Høyre 19,7 (-0,9), SV 7,2 (-0,7), MDG 6,8 (+1,3), KrF 3,9 (+0,9), Rødt 3,9 (-0,6), Venstre 3,8 (-0,4) og andre 2,3 (+0,9).

Målingen er tatt opp i perioden 11. til 17. februar. Feilmarginen varierer fra 1,1 til 3,1 prosentpoeng.

