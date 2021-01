FHI foreslår sosial pause

Det opplyser FHI til VG.

«Vi jobber akkurat nå med innspill til regjeringen om kortvarige tiltak fra kommende uke for å redusere smittespredningen når hverdagen starter igjen», skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en epost til VG.

«En slik sosial pause kan gi kommunene og oss tid til å få bedre oversikt over situasjonen nå etter høytiden», legger han til.

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste i november.

Slår alarm: Hele nedgangen kan være utradert

Det viser foreløpige beregninger som ble lagt fram av Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag.

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Høyere smittetall

Smittetallet R har ifølge FHIs beregninger steget til 1,3. Det betyr at 100 smittede personer i snitt vil smitte 130 nye.

R ble tidligere i desember beregnet til 1,1. Tallet må ligge under 1,0 for at den totale smitten i samfunnet skal gå nedover.

Stoltenberg viser til at det nå har vært oppgang i smittetallene i minst tre uker. Det skjer etter at det i november ble innført en rekke nye tiltak for å slå ned smittebølge nummer to. De nye tiltakene førte da til utflating og nedgang etter en periode med relativt rask økning i smitten i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Det høye antallet smittede i inneværende uke kommer til tross for redusert omfang av testing rundt jul og nyttår. Samtidig har andel positive tester økt, påpeker Stoltenberg.

Frykter ny smittebølge

FHI-sjefen er dypt bekymret for utviklingen. Frykten er at smittespredningen forsterkes når hverdagen starter igjen neste uke.

– Det kan være at vi vil se en nedgang etter jul fordi vi får mindre av den typen sosial omgang som vi har i jula. Men det vi frykter, er en utvikling som den vi har sett i mange land rundt oss, sier Stoltenberg til NTB.

Hun viser til at flere andre land har fått en ny økning i smitten som har overgått den første bølgen i høst.

– Da har det blitt så mye at det på mange måter er kommet ut av kontroll, og de har satt i verk veldig sterke tiltak.

– Og du frykter da at det kan bli nødvendig i Norge også?

– Ja, det gjør jeg.

Økt kontakt i jula

De foregående ukene har smitten økt med 6–7 prosent per uke.

FHIs eksperter mener flere forhold kan ligge bak utviklingen. Den sosiale kontakten har økt gjennom jula – både i form av julehandel og i form av treff med familie og venner og kjente. Samtidig har reisingen økt, både innad i Norge og inn og ut av landet.

I tillegg følger FHI nøye med på nye mutasjoner av koronaviruset som ser ut til å være mer smittsomme. Men det er for tidlig å si hvor mye virusmutasjoner kan forklare av smitteutviklingen i Norge.

