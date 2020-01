Det er ventet at statsminister Erna Solberg etter statsråd fredag presenterer sin nye regjering på slottsplassen. Allerede har det vært en rekke lekkasjer om hvordan statsrådskabalen har gått opp. NTB har fått samtlige endringer bekreftet av kilder i regjeringsapparatet.

Venstre og KrF fire statsråder hver, mens Høyre får elleve i tillegg til statsminister Erna Solberg.

I KrF beholder Kjell-Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein sine poster, mens Hareide kommer inn som samferdselsminister.

I Venstre forlater partileder Trine Skei Grande kulturministerposten til fordel for å bli ny kunnskapsminister. Iselin Nybø fortsetter som statsråd, men blir næringsminister.

Dagsavisen mener: Hareide står ikke til troende

Ny generasjon

I tillegg kommer både Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som henholdsvis kulturminister og klima- og miljøminister.

Ifølge kilder til Dagbladet var det nødvendig å få inn begge to. Regjeringskabalen knyttes nemlig opp mot den uavklarte lederstriden i Venstre. Både Raja og Rotevatn skal ha hatt sterke støttespillere som jobbet aktivt for sin kandidat. Dersom kun én av dem skulle blitt utnevnt, ville det av mange bli oppfattet som en støtteerklæring i ledersituasjonen i Venstre, ifølge Dagbladet.

Dermed er altså Ola Elvestuen (V) ute av regjeringen. Også Høyres Anniken Hauglie, som den siste tiden har vært i hardt vær som følge av Nav-skandalen, er ute. Hun erstattes av Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg til Venstres Rotevatn (32) er det flere unge krefter som er hentet inn i regjeringsfornyelsen. Høyre setter inn 33 år gamle Tina Bru som olje- og energiminister, mens hennes 36 år gamle partifelle Henrik Asheim blir statsråd for forskning og høyere utdanning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tulledepartement

Det er dessuten opprettet en ny post – distrikts- og digitaliseringsminister. Linda Hofstad Helleland (H) gjør comeback i regjeringen i denne posten.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener dette kan bli et tulledepartement.

– Man kan spørre seg selv om det blir nok et tulledepartement i forhold til de egentlige styringsbehovene, sier han til NTB.

Opprettelsen av departementet må tolkes som et direkte svar på Senterpartiets framgang, mener Tuastad.

Les mer her: Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement

Frp trakk seg

Frp-leder og finansminister Siv Jensen opplyste mandag denne uken at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet. De hadde sju statsråder i regjeringen.

Partiet har vært sterkt kritiske til at Norge hentet hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne og hennes to barn på fem og tre år fra Syria. Det er antatt at sønnen er alvorlig syk. Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.

Fakta om lekkasjer om ny regjering

Her er en oversikt over politikere som ifølge ulike kilder og medier blir statsråder i Erna Solbergs nye regjering. NTB har fått samtlige navn på listen bekreftet av kilder i regjeringsapparatet.

Nye statsråder

* Sveinung Rotevatn (V) blir klima- og miljøminister.

* Abid Raja (V) blir kultur- og likestillingsminister.

* Tina Bru (H) blir olje- og energiminister.

* Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister.

* Henrik Asheim (H) blir forsknings- og høyere utdanningsminister.

* Geir Inge Sivertsen (H) blir fiskeriminister.

* Linda Hofstad Helleland (H) blir distrikts- og digitaliseringsminister.

Statsråder som bytter departement

* Trine Skei Grande (V) går fra Kulturdepartementet og blir ny kunnskaps- og integreringsminister.

* Iselin Nybø (V) forlater posten som forsknings- og høyere utdanningsminister og blir ny næringsminister.

* Jan Tore Sanner (H), som har vært kunnskapsminister, blir ny finansminister.

* Monica Mæland (H) går fra posten som kommunalminister til justisminister.

* Torbjørn Røe Isaksen (H) forlater posten som næringsminister og blir ny arbeids- og sosialminister.

* Nikolai Astrup (H), i dag digitaliseringsminister, blir ny kommunalminister.

Statsråder som fortsetter

* Bent Høie (H) blir sittende som helseminister og overtar også oppgavene som eldre- og folkehelseministeren har hatt.

* Frank Bakke-Jensen (H) blir sittende som forsvarsminister.

* Ine Eriksen Søreide (H) blir sittende som utenriksminister.

* Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir sittende som barne- og familieminister.

* Olaug Bollestad (KrF) blir sittende som landbruksminister.

* Dag Inge Ulstein (KrF) blir sittende som utviklingsminister.