* Desember 2019: Et nytt type koronavirus blir identifisert i byen Wuhan i Kina. Smitten sprer seg raskt.

* 31. desember: Kinesiske myndigheter varsler Verdens helseorganisasjon (WHO).

* 9. januar: Det første bekreftede dødsfallet av viruset.

* 13. januar: Det første tilfellet utenfor Kina påvist i Thailand.

* 21. januar: Første smittetilfeller i USA.

* 24. januar: Første tilfeller i Europa påvist i Frankrike.

* 25. januar: Første smittetilfelle registrert i Australia.

* 31. januar. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer utbruddet for en global folkehelsekrise.

* 11. februar: WHO døper den nye koronasykdommen til «covid-19». Selve virusets navn er SARS-CoV-2.

* 14. februar: Første koronatilfelle påvist i Afrika, i Egypt.

* 19. februar: Koronautbruddet har ført til en nedgang på 25 prosent i Kinas CO2-utslipp.

* 24. februar: Kraftig fall på europeiske og amerikanske børser på grunn av virusfrykt.

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang.

– Første koronatilfelle blir registrert i Sør-Amerika, i Brasil.

* 27. februar: Første smittetilfellet i Afrika sør for Sahara registrert i Nigeria.

* 4. mars: Norske arbeidsgivere får anledning til å permittere ansatte på to dagers varsel

* 6. mars: Helsedirektoratet får fullmakt til å iverksette tiltak de mener er nødvendige for å hindre smittespredning og sikre helsehjelp.

* 6. mars: Den kinesiske legen Li Wenliang, som først varslet om viruset, dør.

* 9. mars: Næringslivets organisasjoner ber staten om krisehjelp for å hjelpe bedrifter i en rekke bransjer etter at et kraftig oljeprisfall kommer på toppen av koronakrisen.

– Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at 22.000 koronapasienter trenger sykehusbehandling i løpet av året.

– Italia, det verst rammede landet i Europa, innfører karantene over hele landet.

* 10. mars: Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik at bedriftene får en kortere periode der de må betale ut dagpenger til ansatte.

– Første tilfeller av koronasmitte i Norge som ikke kan spores til utlandet

* 11. mars: Nasjonalt forbud mot innendørs arrangementer med over 500 deltakere.

* 11. mars: WHO erklærer virusutbruddet for en pandemi.

*12. mars: Det første covid-19-dødsfallet i Norge ble offentlig kjent.

– Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Alle fritidsreiser frarådes.

– USA innfører innreiseforbud fra alle europeiske land foruten Storbritannia.

– Krakk og børsfall på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Arrangementer med mer enn 50 deltakere blir forbudt i Oslo.

– FHI anslår at koronaepidemien trolig vil nå en topp i Norge mellom mai og oktober.

* 12.–13. mars: Hamstring tar til i butikkene i Norge. Det samme skjer i en rekke andre land. Særlig hamstres det dopapir.

* 13. mars: WHO erklærer Europa for episenteret for koronaepidemien og sier det er umulig å si når utbruddet vil nå toppen.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

– FHI melder at de ikke lenger har kontroll på smittespredningen i Norge og innfører nye regler for virustesting: De som er i hjemmekarantene, blir ikke lenger testet.

– Lønnsoppgjøret utsettes til høsten.

* 13–19. mars: En rekke bedrifter varsler permitteringer av ansatte, blant disse Nordic Choice Hotels (7.500) og Norwegian (5.000).

* 13.–23. mars: En rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, innfører egne karanteneregler for folk som har vært sørpå eller i andre kommuner enn sin egen. Regjeringen advarer mot å innføre strengere lokale regler enn de nasjonale.

* 14. mars: Statsminister Erna Solberg ber alle hytteturister om å reise hjem for å ikke overbelaste helsevesenet i hyttekommunene.

* 14. -16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn til å komme. Passasjertrafikken stanses ved alle flyplasser og havner i Norge.

* 15. mars: Fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter må stenge.

– Kong Harald kaller situasjonen uvirkelig, fremmed og skremmende i en TV-sendt tale til folket. Kongeparet er satt i karantene etter et statsbesøk til Jordan.

* 16. mars: Frankrike innfører tilnærmet portforbud i 15 dager.

– Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke med bl.a. flere endringer i permitteringsreglene.

– Riksadvokaten fastslår at brudd på hjemmekarantene skal straffes med 20.000 kroner i bot eller fengsel i 15 dager.

– Begravelsesbyråer anbefaler kremering og utsatt seremoni. Flere begravelser avvikles ved hjelp av direkteoverføringer på nett.

– Reisende fra Sverige og Finland til Norge må også i karantene.

– FHI ber alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, også med lette symptomer, om å holde seg hjemme og begrense kontakten med andre.

– Hovedorganisasjonene og regjeringen inngår avtale om mer fleksitid for statsansatte for å kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen.

* 17. mars: Det innføres strenge begrensninger på alle legemidler i Norge. Det er fra før blitt innført rasjonering på diabetesmedisin og paracetamol.

– EU innfører 30 dagers innreiseforbud til unionen.

– Forsker og lege Gunhild Alvik Nyborg mener spredningen av koronasituasjonen i Norge er ute av kontroll og tar til orde for full isolasjon i et omstridt intervju på NRKs Debatten.

– Politiet ber Forsvaret om hjelp til å kontrollere grensen.

– EM i fotball utsettes til 2021.

– Satellitter har avdekket betydelig lavere utslipp av forurensende nitrogendioksid i Nord-Italia i kjølvannet av koronautbruddet.

* 18. mars: Eurovision-finalen i Rotterdam i midten av mai utsettes.

* 19. mars: Flertallet på Stortinget legger fram den andre krisepakken inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, økt støtte til kommuner, Nav, helsevesenet og krisepakke til kultur, idrett og frivillighet. Flertallet er også enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder for luftfarten.

– Historisk kronekollaps – nesten 12 kroner for en dollar. Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet og kjøpe norske kroner.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

– Flere døde av viruset i Italia enn i Kina – totalt 3.405

– Filmfestivalen i Cannes i mai utsettes.

– FNs generalsekretær António Guterres advarer om millioner av dødsfall hvis viruset får spre seg. Ber om koordinert, global innsats.

– Koronapandemien har krevd over 10.000 menneskeliv, ifølge nettstedet worldometers.info. Halvparten av dødsfallene til nå har funnet sted i Europa.

– Stena Line legger ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.

* 20. mars: 185.300 har søkt Nav om dagpenger i løpet den første uken med koronatiltak, og arbeidsledigheten er på sitt høyeste siden 1930-tallet med over 6 prosent, ifølge NHO.

– Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent og åpner for nye rentekutt.

– Finansminister Jan Tore Sanner (H) anslår at de økonomiske tiltakene mot koronakrisen vil koste om lag 280 milliarder kroner totalt.

– Koronatiltak i transportsektoren har ført til at utslippene har gått ned med mellom 20 og 40 prosent i Norge.

– USA lukker landet helt.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

– Stortinget vedtar en tredje krisepakke, inkludert en bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 22. mars: Nærmere 24.000 nordmenn har meldt om mulige virussymptomer etter at FHI åpnet en selvrapporteringstjeneste på nett. (NTB)

