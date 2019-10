Dagbladet.no er nede – undersøker mulig hacking

Avisen sier til NRK at det fortsatt er for tidlig å si om det dreier seg om hacking, men at man undersøker saken..

Det var Medier24 som først omtalte saken. Dagbladet, Din Side og Seher.no er nå stengt av, ifølge Medier24.

– Vi jobber på spreng for å finne ut hva som har skjedd. Sidene våre er stengt av oss, sier nyhetsredaktør Frode Hansen.

Bakgrunnen er at en artikkel med støtende tekstinnhold ble lagt ut på Dagbladet.no. Saken hadde forsidehenvisningen «BMW-er ribbes over hele Østlandet». Men når man klikket seg inn på den, hadde den tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

– Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren på ett av Norges mest leste nettsteder, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor.

Han har vært i kontakt med avisen.

– Jeg vet de jobber med å slette innholdet, få oversikt over hva som har skjedd og hvor alvorlig det er. Det forventer jeg også at de gjør, sier Alstadsæter.

Teknologidirektør Geir Wiksen i Dagbladet sier det er for tidlig å si om de er blitt hacket.

– Vi må få kontroll på situasjonen først, sier han.