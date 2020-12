Bildrapssiktet bilfører i Oslo varetektsfengsles i fire uker

Saken er oppdatert

Den siktede mannen ilegges brev- og besøkskontroll gjennom de fire ukene.

Det fremgår i kjennelsen fra Oslo tingrett, som er i tråd med det påtalemyndigheten ba om.

Gjerningsmannen har erkjent at han kjørte på 13-åringen, men han erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sier Fjeldstad til TV 2 tidligere lørdag.

Det var 13 år gamle Dhenujen Yogathas som ble påkjørt torsdag kveld, bekrefter bistandsadvokat Morten Engesbak overfor NTB.

Fredag ettermiddag døde 13-åringen på Ullevål sykehus. Bistandsadvokaten sier at guttens familie har det svært tungt.

