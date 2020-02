Petter Haugland, Høyres nye politiske rådgiver for bystyregruppen i Bergen, var en av dem som slo alarm, skriver Bergens Tidende.

«Håper virkelig det ikke er andre med kommunal datamaskin som også har tilgang til bilder, filer eller informasjon som ikke er tilsiktet eller eventuelt på annen måte klassifiseres som sensitiv informasjon», skriver han blant annet. Han sier han fant hundrevis, om ikke tusenvis, av skolefotografier av barn.

Marte Leirvåg (H) fant de samme filene på sin PC, og kaller det oppsiktsvekkende og et ganske alvorlig avvik.

Digitaliseringsdirektør Kjetil Århus sier at det dreier seg om en mappe som ikke var sikret slik den burde.

– I filsystemet til kommunen, som vi skal bort fra nå, er det et område som heter «felles alle» som er tilgjengelig for alle med brukerkonto i kommunen, sier han.

Ukjent omfang

De faste ansatte i kommunen utgjør 18.000 personer, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange brukerkontorer det er totalt.

– Vi stengte ned tilgangen nå for å sikre at denne informasjonen ikke var åpen. Noe mer fakta rundt dette har jeg ikke. Nå må vi få mer oversikt over dette, sier Århus.

Århus sier at alle ansatte er underlagt lovpålagt taushetsplikt som offentlig ansatt, men at siden informasjon skal sikres hensiktsmessig, så er det som har skjedd, alvorlig.

Høyre varsler at de vil følge opp saken overfor byrådet for å få en full gjennomgang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Etter Vigilo-skandalen

Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) gikk av 27. januar etter at flertallet i bystyret i Bergen gikk inn for mistillit mot henne.

Mistilliten mot Engø kom etter en høring i den såkalte Vigilo-saken, der det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo.

Vigilo brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager. En sikkerhetssvikt i Bergen kommune gjorde at foreldre uten foreldreansvar, noen med besøksforbud, og som ikke skulle få informasjon om barna, likevel ble lagt til i skoleappen.