Helsekøene økte i januar – Høyre kaller Vestre inn på teppet

– Jeg har gitt sykehusene marsjordre om å øke kapasiteten umiddelbart. Deres viktigste oppgave nå er få ventetidene ned, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at gjennomsnittlig ventetid for påbegynt helsehjelp i snitt var på 75 dager i januar. Det er en økning på 1,3 dager fra januar i fjor. Det er somatisk helsehjelp, altså kroppslige sykdommer, som trekker ventetiden opp. Der er økningen på 1,7 dager fra i fjor. For de andre kategoriene – psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og rusbehandling – faller ventetiden.

Vil la helsepersonell jobbe ekstra

– Det er helt uakseptabelt, sier Vestre til VG.

– Selv om 17.600 færre venter på helsehjelp og enkelte sykehus allerede er i ferd med å innfri ventetidsløftet, er resten av feltet for langt bak, sier han videre.

I pressemeldingen fra regjeringen kommer han med flere forslag.

– Helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra innenfor de områdene med lange ventetider må få lov til det. Dette mener fagforeningene også. Ansatte må tas med på alle nivåer. De har gode forslag til bedre arbeidsflyt og bedre organisering. Og så må sykehusene kjøpe mer kapasitet fra private og ideelle for å få ventetidene ned, sier Vestre.

Kaller Vestre inn på teppet

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener den nye statistikken er en fallitterklæring for Arbeiderpartiets helsepolitikk, og kaller helseministeren inn på teppet i Stortinget.

– Det er en krise for norske pasienter at ventetidene fortsetter å øke. Arbeiderpartiets politikk er fullstendig feilslått. 260.000 pasienter venter i kø. Dette rammer mange mennesker som lever med smerter, utrygghet og får livene sine satt på vent. Høyre krever at han kommer til Stortinget og forklarer hva i alle dager det er som skjer med helsekøene og hva han konkret vil gjøre videre, sier Trøen.

