Tilsyn: Alvorlige kunnskapsmangler ved ny legevakt i Oslo

Statsforvalterens rapport er ikke lagt fram ennå, men Vårt Oslo melder at den avdekker flere alvorlige avvik, problemer og mangler.

– Rapporten er alvorlig, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) i Oslo til avisen.

Byråden sier at de har vi fått den foreløpige tilsynsrapporten fra Statsforvalteren til kontradiksjon, med svarfrist 25. februar.

Blant annet har det kommet fram at legevakten tidvis bemannes av ansatte uten relevant helsefaglig utdanning, og at ansatte ikke har hatt kurs i akuttmedisin, volds- og overgrepsmedisin og nødnett.

I tillegg er det ikke lagt til rette for at taushetsplikt kan overholdes i venterom, og det er heller sørget for at 80 prosent av telefonhenvendelser til legevaktsentralen besvares innen to minutter.

Den nye legevakten på Aker åpnet i november 2023.

Kommentar: Sigrid Bonde Tusvik: Den offentlige legevakten er som en buss: I rushtida blir det jævlig trangt

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)