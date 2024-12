Frp er landets største parti på ny måling

Hvis partileder Sylvi Listhaug hadde fått dette resultatet ved valget neste år, ville det vært det beste i Frps historie, skriver Klassekampen.

– Det er fortsatt lenge igjen til valget, og vi skal ha beina godt plantet på jorda. Jeg tror flere ser at Fremskrittspartiet er alternativet i norsk politikk, og at Høyre og Arbeiderpartiet har blitt litt for like hverandre i en del spørsmål, sier Listhaug til Nationen.

Frp øker oppslutningen med 2,4 prosentpoeng fra målingen i november. Sammen med Høyre har de to partiene nå flertall alene med 85 mandater.

Høyre får en oppslutning på 22,9 prosent – opp 0,5 prosentpoeng.

Mens Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre angripes fra alle kanter, får partiet hans 18,1 prosent oppslutning på målingen. Det er en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng fra novembermålingen, men likevel bedre enn 16,5 prosent som partiet nylig ble målt til hos TV 2.

Senterpartiet nærmer seg nå sperregrensa med en oppslutning på 5,4 prosent – ned 2 prosentpoeng.

De øvrige partiene har følgende oppslutning på målingen (med endring fra november i parentes): Rødt 5,3 (+0,5), SV 8,7 (-0,6), INP 0,4 (-0,3), MDG 2,9 (-0,4), Krf 4,2 (+1,6), V 4,6 (+0,2), andre 3,9 (+1,0).

Målingen er utført fra 3. til 4. desember blant et representativt utvalg på 1001 personer. Feilmarginen for utvalget som helhet er inntil 3,1 prosent.

