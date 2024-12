Statnett: Østlandet kan i verste fall få dobbelt så dyr strøm som Tyskland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er i sin nye rapport «Høy forbruksvekst på Østlandet i 2024-nettet» som Statnett forteller om mulige konsekvenser for kraftpriser og kraftsystemet ved en høy forbruksvekst på Østlandet, prisområde NO1, skriver Europower.

Statnett simulerer hva som kan skje i kraftmarkedet med økt forbruk uten ny produksjon. Da vil det bli mye større nettoimport til Sør-Norge. Importen skjer i hovedsak via kablene i NO2 og fra Sverige.

«Modellberegningene viser at dette gir vesentlig høyere gjennomsnittlige kraftpriser i hele Sør-Norge enn i våre naboland. Prisene på Østlandet blir ekstra høye.», skriver Statnett.

I scenarioet med en samlet vekst i Sør-Norge på 4400 MW, hvorav 3100 MW på Østlandet, kan snittprisene på Østlandet altså bli dobbelt så høye som i Tyskland og 50 % høyere enn i NO2, som omfatter Sørlandet.

I Statnetts høyeste forbruksscenario er energiunderskuddet i NO1 cirka 15 TWh høyere enn i dag. For Sør-Norge som helhet vil det høyeste forbruksscenarioet føre til at energibalansen går ned med rundt 40 TWh.

«Med så stort underskudd blir det høye priser i hele Sør-Norge året rundt. Dette reduserer sannsynligheten for at forbruket faktisk kommer, og gjør det mer trolig at det kommer produksjon.», skriver Statnett.

Dette er en av grunnene til at de anser det som svært lite sannsynlig til at de høyeste forbruksscenarioene inntreffer, skriver Europower.

