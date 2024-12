Rødt kaller inn til pressekonferanse om regjeringssamarbeid etter valget neste år

– Meningsmålingene nå forteller oss at partiene til venstre for sentrum må gjøre ting annerledes enn i dag, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NRK.

Partiet kommer derfor til å legge fram en «klar maktstrategi». I 2021 hadde de som mål å inngå et forpliktende samarbeid, men ikke gå inn i regjering. Resultatet førte imidlertid til at regjeringspartiene Ap og Sp ikke trengte Rødts stemmer for å få flertall, men istedenfor kunne gå til SV.

De fleste meningsmålingene viser i øyeblikket et borgerlig flertall, men også at Rødt ligger an til å gjøre et bedre valg enn sist. Poll of polls’ gjennomsnitt for november viser at både SV og Rødt ville fått flere mandater nå enn de gjorde i 2021, mens både Ap og Sp ville fått langt færre.

