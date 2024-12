Rødt åpner for regjeringsdeltakelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rødt-lederens klargjøring er en forandring fra tidligere standpunkter fra partiet.

Etter forrige valg ønsket partiet å inngå en samarbeidsavtale, men ville ikke gå inn i regjering med de andre partiene på rødgrønn side. Valgresultatet førte imidlertid til at regjeringspartiene Ap og Sp kunne nøye seg med SVs representanter for å få flertall i Stortinget.

Rødt nødvendige

Men nå har altså Rødt tatt et skritt i retning av å åpne for en mulig regjeringsdeltakelse. Samtidig er det fortsatt svært stor avstand mellom Rødt og flere av de andre partiene på rødgrønn side. Blant annet er partiet alene på Stortinget om å være mot norsk Nato-deltakelse.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke lenger flertall i Stortinget med støtte kun av SV, om man skal legge høstens meningsmålinger til grunn. Om det først blir venstresideflertall, noe flertallet av målingene ikke tyder på, blir Rødt en nødvendig brikke.

Med det som bakteppe tar Rødt opp spørsmålet om hvordan samarbeidet kan se ut på den rødgrønne siden neste år. Rødt har de siste to månedene hatt en gjennomsnittlig oppslutning på 5,9 prosent.

Vil ikke la andre vinne på walkover

– Vi har ikke tenkt å la andre partier vinne på walkover. Og vi har en plan om å bruke den makta vi får fra velgerne, sier Martinussen.

Hun understreker at Rødt først og fremst er opptatt av de politiske resultatene. De er også beredt på å inngå en forpliktende samarbeidsavtale, om det gir mer mening inn mot valget.

– En forpliktende samarbeidsavtale vil kunne gi mer forutsigbarhet, kraft og retning enn det vi har sett siden sist valg.

Ville ha avtale som i Oslo

Etter valget i 2021 gjennomførte Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre samtaler med alle partiene på rødgrønn side.

Daværende Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjorde det klart at partiet ønsket å stå utenfor regjering, men ville ha en samarbeidsavtale – ikke ulikt avtalen som da eksisterte i Oslo.

Men uten behov for Rødts stemmer i Stortinget, har Ap og Sp istedenfor gått til de borgerlige partiene for å skaffe flertall i en rekke saker. Det ønsker altså Martinussen og andre i Rødt å unngå at gjentar seg.

