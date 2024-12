Holte: – Vi prøver hele tiden å se om det er noe ekstra vi kan gjøre for å hjelpe folk i jul

– Vi vet at mange er bekymret for julefeiringen og økte kostnader knyttet til høytiden. Nav er opptatt av at alle skal ha muligheten til å feire jul, uavhengig av økonomi. I høytider ser vi derfor at det kan være behov for ekstra tilskudd til de som mottar sosialhjelp, sier Nav-sjef, Hans Christian Holte.

Dagsavisen har tidligere skrevet om «Norges dårlige samvittighet» – en økende andel mennesker som har vansker med å få endene til å møtes nå som dyrtiden har vart så lenge.

Nå som vi skal inn i den første julen etter et helt år på rentetoppen melder flere hjelpeorganisasjoner allerede om en økning av folk som tar kontakt for å få hjelp til julefeiringen.

Bekymringen slutter ikke der. Forbruksforskningsinstituttet SIFO har regnet ut at en familie må bruke 33 prosent mer på mat nå enn for tre år siden. En annen Sifo-rapport fra i fjor viser blant annet at 14 prosent av barnefamilier befinner seg i kategorien «sliterne», mot gjennomsnittet i befolkningen på 11 prosent. Dette er en ny gruppe som flere hjelpeorganisasjoner også melder om.

Høy barnefattigdom

Dagsavisen møter Holte på Nav-kontoret i Drammen, som er en av byene i Norge med flest barn som lever i fattige familier. Nesten hvert femte barn i byen (18,7 prosent) tilhører lavinntektsgruppen, viste tall fra Statistisk sentralbyrå i 2020.

– I Drammen så har vi sett en økning i mennesker som spør om hjelp hele året. Selv om vi ikke ser veldig stor økning ennå, så har vi jo fortsatt noen uker igjen til jul nå. Vi prøver hele tiden å se om det er noe ekstra vi kan gjøre for å hjelpe folk i jul. For oss er det viktig at barn blir tatt vare på også inn mot høytiden. Det kan rett og slett være en julegave eller andre ting som familier har behov for. Det er viktig for oss at folk kjenner til mulighetene de har. Hvis de for eksempel er på sosialhjelp, kan de be om ekstra støtte til helt konkrete behov.

Nav-sjefen påpeker folk har større utfordringer etter langvarig dyrtid enn før – både økonomisk og på andre måter.

– Mange ukrainske flyktninger også en viktig del av det bildet. Vi er opptatte av å kunne tilby hjelp spesielt i jul, men også hjelp til mer varige løsninger. Det kan være gjeldsrådgiving eller få folk inn i arbeid, sier han.

Nav-sjef, Hans Christian Holte, påpeker at det er mulig å søke Nav om støtte til konkrete ting. (Hina Aslam)

– Viktig å kjenne til mulighetene som ligger i Nav

– Nav har mange tiltak som skal hjelpe de som sliter i dagens samfunn. Det er viktig å kjenne til mulighetene som ligger i Nav og hvilke rettigheter man har. Det kan være økonomisk støtte, statlige ytelser eller økonomisk sosialhjelp på kortsiktig basis. Og ikke minst så kan vi komme med råd om hvordan man kan komme ut av en vanskelig økonomisk situasjon, forteller Holte.

– Mange av dem som står i matkøer i dag er jo allerede Nav-klienter og benytter seg av rettighetene sine, men får fortsatt det ikke til å gå rundt økonomisk, hva vil du si til dem?

– Vi skal gi det folk har rettigheter til i Nav-systemet, men frivilligheten er en god kraft i det norske samfunnet og mat fra frivilligheten kan være en viktig støtte for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi samarbeider godt med de frivillige. Det kan være mange grunner til at man står i den køen selv om man får ytelse av Nav.

– Selv om det ikke er Nav som bestemmer størrelsen på stønadene, så vet dere jo om behovet der ute, er det slik at tross for økning i ytelsene så har ikke nivået i økningen fulgt økning i utgifter på grunn av dyrtid?

– Om økningen har vært på samme nivå som utgiftene har steget, er en politisk vurdering. Den diskusjonen lar jeg være til politikerne, sier han.

– Du som Nav-direktør, hva synes du om at Nav-klienter stiller seg i matkø? Det er jo først og fremst deres oppgave å sørge for at de skal ha nok til å få hverdagen til å gå rundt.

– For meg er det viktig at Nav møter mennesker og gir det vi skal som en offentlig myndighet. Så spiller vi og frivilligheten på lag. Å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner, er en rolle frivilligheten har hatt i mange år. Det vesentlige er at Nav gjør sin oppgave på vegne av velferdssamfunnet i Norge.

