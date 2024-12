Palestina-aktivister dømt til bøter på 58.000 kroner – anker saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er uenige i dommen og vil anke, sier nestleder Kjell Stephansen i Palestinakomiteen i en pressemelding.

Det var på formiddagen 23. april i år at fem medlemmer av Palestinakomiteen sperret inngangen til Norges Bank. Aksjonen var en protest mot Oljefondets investeringer i selskaper som de mener bidrar til å opprettholde okkupasjon i Palestina.

Det skulle være et seminar med et hundretalls næringslivsledere i bygget som ikke slapp inn. Aktivistene ble pålagt å forlate stedet av politiet, men fulgte ikke ordren.

I dommen, som kom forrige uke, ga Oslo tingrett fire av dem en bot på 13.000 kroner og en av dem en bot på 6.000 kroner.

Palestinakomiteen viser til en høyesterettsdom som kom i forrige uke.

– Etter dommen i Høyesterett 26. november, der to medlemmer av Extinction Rebellion ble frikjent for et lignende forhold, må vi frikjennes, sier Stephansen.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå