Norwegian-boost på ellers flat Oslo Børs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norwegian-aksjen styrket seg med 5,58 prosent etter at flykonsernet la fram tall om at de sammenlagt fraktet over 1,5 millioner mennesker til sine destinasjoner.

Blant dagens andre vinnere er Norwegian Block Exchange etter at Bitcoin-prisene nådde nye høyder. Totalt økte aksjeverdien til selskapet med 30,02 prosent.

Dagens mest omsatte aksje var Equinor, som gikk tilbake med 0,75 prosent, etterfulgt av Frontline (-2,22 prosent) og Kongsberg Gruppen (+0,3 prosent).

Prisen for et fat med nordsjøolje har ligget relativt stabilt det siste døgnet og ble omsatt for rundt 72,4 dollar rundt klokka 17 torsdag.

Ute i resten av Europa har dagen vært preget av en svak oppgang. DAX 30 i Frankfurt er opp med rund 0,6 prosent og CAC 40 i Paris er opp med 0,41 prosent. I London er FTSE 100 er opp 0,02 prosent.

Les også: Disse sykdommene dominerer nå

Les også: Trøndelag Ap kan like gjerne bytte navn til Trond sitt Ap

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)