Høyre kaller samferdselsministeren inn på teppet

– Tog som ikke går i tide, er stappfulle og er innstilt, har blitt regelen, ikke unntaket. I dag ser vi det igjen: Signalfeil fører til innstillinger og forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm. For noen uker siden meldte Vy også at de kjører med halv kapasitet inn mot jul. Det hele er en skamplett, sier Høyres Liv Kari Eskeland.

Ifølge Vy er det ikke korrekt at de kjører med halv kapasitet inn mot jul. Derimot uttalte Vy 24. november at det kommer til å bli kjørt tog med enkelt togsett istedenfor dobbelt på det sentrale Østlandet, men at det forhåpentligvis blir en bedring inn mot jul.

Partiet kaller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) inn på teppet. Om én uke forventer de at han forklarer seg for Stortinget.

– Vi kan ikke ha en situasjon der folk på Østlandet nærmest daglig opplever at togene ikke går, er forsinket eller at de må stå som sild i tønne. Vi krever derfor at Nygård kommer til Stortinget og forklarer hvordan han skal bedre situasjonen, sier Eskeland.

– I januar lovet samferdselsministeren mer punktlige tog. Et løfte han gjentok tidligere i høst. Sannheten er at Nygård ikke har gjort noe for å gjøre livet bedre for pendlere på Østlandet.

