Regjeringen senker egenkapitalkravet for boliglån fra nyttår

Det skriver de i en pressemelding onsdag morgen, der det heter at de ellers i hovedsak viderefører dagens krav i utlånsforskriften. Samtidig fjerner man utløpsdato for forskriften, mens den hittil har måttet fornyes annethvert år.

Egenkapitalkravet avgjør hvor stor del av boligens verdi man selv må stille med for å få boliglån. Skal man kjøpe bolig til 3 millioner, må man med et egenkapitalkrav på 10 prosent stille med 300.000 kroner selv.

Norges Bank er for – Finanstilsynet imot

– Nå senker vi kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent. Jeg er opptatt av at det skal være trygt og godt å eie bolig i Norge og at flest mulig skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Endringen kan bidra til at flere kommer seg inn på boligmarkedet, samtidig som en videreføring av forskriften bidrar til tryggheten i økonomien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Norges Bank foreslo å senke egenkapitalkravet til 10 prosent i oktober. Samtidig er både Finanstilsynet og Forbrukerrådet svært skeptiske til å gjøre et slikt grep.

– Vi har lyttet til Finanstilsynet og Norges Bank. Det er viktig med stabile og gode rammevilkår, og vi mener vi nå har funnet en god balanse mellom folks behov for lån for å finansiere bolig og hensynet til finansiell stabilitet. Derfor fjerner vi utløpsdatoen, sier Slagsvold Vedum.

Endrer stresstest

Grep som ellers gjøres er å endre den såkalte rentestresstesten for fastrentelån, ved å åpne for at bankene kan legge til grunn at kunders inntekter og utgifter vokser underveis i perioden der man binder renta. Her åpnes det for å konkretisere ytterligere senere.

I tillegg ber Finansdepartementet nå bankene om å ta flere individuelle hensyn når det gjelder blant annet barnefamilier, istedenfor å vurdere deres inntekter og utgifter ut ifra referansebudsjett.

– Det er generelt viktig for meg at folk har mulighet til å eie sin egen bolig, men jeg tror det er ekstra viktig at familier med barn får mulighet til å etablere seg i trygge og gode boliger i hele landet, sier finansministeren.

