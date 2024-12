Nedgang for norske artister på Spotifys topplister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der finner man «Bærum Bitches (Mannschaft)» med Søte og Rare Gutter som en av to norske låter på ti-på-topplisten for 2024. I 2023 var det sju norske låter å finne på samme liste, og i 2022 hele ni.

Riktignok er norske Golfklubb tungt involvert i den svenske låten på tredjeplass i 2024, remiksen «Soldat RMX», til VC Barre, Pablo Paz og altså Golfklubb, noterer VG seg.

Neste norske låt er DJ Mø Mø med og Kjartan Lauritzen om bord på «Badebussen», som inntar en sjuendeplass på låtlisten som toppes av Benson Boone med «Beautiful Things».

To norske album

Boones album «Fireworks & Rollerblades» er også det albumet vi lyttet mest til, fulgt av snart norgesaktuelle Sabrina Carpenters «Short n’ Sweet».

To norske artister er representert på listen over mest strømmede album her til lands: DJ Mø Mø med sin «Bukkene Bruse på badeland»-skive på sjette og Undergrunn på tiende med «Ego».

Det viser strømmetjenestens Wrapped-oppsummering av musikkåret, med oversikt over hvilke artister, låter og album som er strømmet mest i 2024. Den ble offentliggjort onsdag.

Taylor på topp

Når det gjelder hvilke artister nordmenn hører mest på, både norske og internasjonale, troner Taylor Swift til topps for andre år på rad – fulgt av velkjente travere som Billie Eilish, Kanye West, The Weeknd, David Guetta og Eminem på de påfølgende plassene.

Først på sjuende plass kommer første norske artist, Rox Boyz, med Golfklubb på niende plass.

Omfavnet country

– Norges lyttere har i år vist hvordan vi kombinerer globale trender med en sterk lokal musikkultur, uttaler Jenny Thyrhaug, Senior Music Editor i Spotify.

Norske lyttere har ifølge pressemeldingen nemlig omfavnet countrymusikk, som har økt i lytting med mer enn 40 prosent i forhold til året før.

Dette med drahjelp fra blant andre Beyoncé og Post Malone, som har sjangerhoppet – i likhet med landsmannen Shaboozey. Med sin miks av country og rap erobret han andreplass på låtlisten med «A Bar Song (Tipsy)».

Ute i verden er det Sabrina Carpenter som har verdens mest strømmede låt med sin «Espresso», mens Taylor Swift er den mest strømmede artisten globalt.

