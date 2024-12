LO ut mot lavere egenkapitalkrav

Onsdag ble det kjent at regjeringen senker kravet om egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent, tross advarsel mot forslaget fra finanstilsynet.

– LO mener at å senke egenkapitalkravet i dagens situasjon er bra, men det løser ikke noen av utfordringene vi ser i boligmarkedet, på sikt, sier LO-sekretær Kristin Sæther i en pressemelding.

Det vil gjøre det enklere å få kjøpt bolig i en kort periode, men over tid vil dette gi økt etterspørsel for boligkjøp og dermed høyere boligpriser og økt gjeldsgrad i husholdninger, sier Sæther.

Inntektskravet er dessuten det som setter grensen for lån for de fleste, ifølge henne.

LO mener at Husbanken må styrkes, og at regjeringen må ty kraftigere til for å løse et skjevt og urettferdig boligmarked.

