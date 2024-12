If advarer om svindelmail

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I svindel-epostene står det at kundene har blitt trukket ekstra ved en feiltakelse. De bes oppgi konto- og kredittkortopplysninger for å kunne få tilbake pengene.

Avsender hevder å være If, men det er svindlere som står bak, advarer forsikringsselskapet.

– Vi oppfordrer alle som har fått denne meldingen, om å være oppmerksomme på at vi ikke sender ut eposter eller SMS-er hvor vi ber om denne type informasjon, sier Stig Breyholtz, leder for kundesentrene i If.

Falske eposter og tekstmeldinger er svindelforsøk som er spesielt utbredt i tiden før jul, sier Breyholtz.

– Man aldri skal oppgi kontonummer, kredittkortnummer eller annen privat informasjon på denne måten, sier han.

