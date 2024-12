Drapssak i Drangedal: – Massiv vold mot fornærmede

Anette Marie Mikalsen (54) ble funnet død ved 14-tiden lørdag 19. oktober i lite skogholt ved fylkesvei 256 ved Neslandsvatn i Drangedal.

Kjæresten hennes meldte selv fra til politiet og ble senere pågrepet, siktet for å ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand. Siktelsen ble senere utvidet til drap.

Bratt skråning

Det er en bratt skråning fra veien og ned til funnstedet, og forsvareren argumenterte under rettsmøtet mandag med at Mikalsen kan ha vært utsatt for en ulykke med sparkesykkelen sin. Aktor la for sin del til grunn at hun ble utsatt for stump vold.

Tingretten skriver i sin kjennelse at det er meget sterk sannsynlighet for at kvinnen ikke falt ned skråningen eller ble utsatt for en ulykke. Hun og siktede var på båttur i området kvelden før, og vitner har hørt rop. Et av vitnene hørte en kvinne rope «ikke slå meg».

Blod i båten

I båten har politiet funnet blod fra både siktede og avdøde. Retten konkluderer med at det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede har drept fornærmede:

«Siktede virker å ha utøvd vold mot avdøde i forkant av avgjørelsen. Retten har over funnet det bevist med en høy grad av sannsynlighet at tiltalte har utøvd en massiv vold mot fornærmede, og flere av skadene må ha vært svært smertefulle.»

Deretter slår tingretten fast at det vil støte allmennhetens rettsfølelse om siktede nå løslates, og at siktede kan holdes i varetekt i fire uker.

Siktede erkjenner ikke straffskyld, og hans forsvarer, advokat Tollef Skobba, sier til NRK at kjennelsen er anket til lagmannsretten.