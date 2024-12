Amedia kjøper dansk avisgigant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mediehuset eier og driver avisene Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor.

– Vi ser store muligheter for kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av landegrensene. Kjøpet lar oss eksportere vår ekspertise som et ledende mediekonsern innen digital avisutvikling i Europa. Vi styrker vår posisjon og vår norske virksomhet, samtidig som vi når nye målgrupper og sikrer Berlingske Media større kraft i Danmark, sier konsernsjef Anders Opdahl i Amedia i en pressemelding.

Opdahl forteller at Nordiske medieselskaper står overfor en tøffere global konkurranse og fundamentale digitale skift, hvor de kjemper mot teknologigiganter om inntekter og distribusjon.

– I dette utfordrende landskapet blir medienes formål – å fremme et levende demokrati gjennom ytringsfrihet og uavhengig journalistikk – et stadig mer krevende oppdrag å løse. Derfor mener jeg at tettere samarbeid er avgjørende fremover.

DPG Media, som har eid Berlingske Media siden 2015, sier selskapet trenger å tilhøre noe større for å kunne akselerere sin utvikling.

– Etter nøye vurderinger konkluderte vi med at Amedia – som et svært vellykket og digitalt orientert mediekonsern – ville være en utmerket eier av Berlingske Media, noe som førte til denne transaksjonen, sier Christian Van Thillo, konsernsjef i DPG Media om valget av Amedia.