SV-Kaski ut av finanskomiteen: – Jeg har ikke hatt gode arbeidsforhold

– Jeg har ikke hatt gode arbeidsforhold, og derfor har jeg bedt om å få bytte komité og tre ut av gruppestyret, sier Kari Elisabeth Kaski i en epost til NTB.

Kaski valgte i våres ikke stille til gjenvalg til Stortinget neste år. I et intervju med VG oppga hun at hun var sliten av intern strid og viste blant annet til at det har vært en del intern kamper i partipolitikken som hun har mislikt sterkt.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i at jeg taper alle kamper. Men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Kirsti er uenige om en del politiske saker og har ulik politisk profil, sa hun videre med henvisning til partileder Kirsti Bergstø.

Ut av budsjettforhandlingene

I de månedene som er igjen av stortingsperioden, skal Kaski sitte i næringskomiteen.

Opprinnelig var det Kaski som SVs finanspolitiske talsperson som skulle lede forhandlingene fra SVs side, men 7. november ble hun sykmeldt i tre uker. Fylkesnes har ledet budsjettforhandlingene for SV i Kaskis fravær. Nå får han også hennes plass i finanskomiteen på Stortinget.

– Vi står foran et viktig år i norsk politikk og er ni måneder unna valget. Vi har nettopp blitt ferdig med å forhandle et kjempebudsjett. Jeg gleder meg til å følge opp alt vi har fått til i budsjettenigheten med regjeringspartiene, og bygge videre på det, sier Fylkesnes.

SV ble enige med regjeringspartiene søndag kveld om statsbudsjettet for neste år.

Bergstø roser rivalen

– Kari Elisabeth har gjort en imponerende jobb for SV som finanspolitisk talsperson, ikke minst gjennom mange tøffe forhandlinger med regjeringspartiene, sier Bergstø i en epost til NTB.

37-åringen er opprinnelig fra Kirkenes. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2017 for Oslo. Hun sitter som medlem av finanskomiteen og er valgt inn i SVs gruppestyre. Før hun kom på Stortinget, var hun partisekretær i to år.

– Jeg har forståelse for hennes ønske om å bytte komité, og legger selvfølgelig til rette for det. Jeg er sikker på at Kari Elisabeth kommer til å gjøre en veldig god jobb også i næringskomiteen, og vi skal sørge for gode arbeidsforhold for henne, sier Bergstø.

