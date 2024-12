Norge ble mer utslippseffektiv i 2023

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utslippsintensiteten for bruttoprodukt falt 2,3 prosent for Norge i 2023, som betyr at vi ble mer utslippseffektive dette året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utslippsintensiteter måler hvor mye en næring forurenser per produserte vare eller tjeneste, målt i kroner. Hvis næringen forurenser mindre per krone den skaper i verdi, faller utslippsintensiteten.

Olje og gass ble mer utslippseffektiv i 2023. For bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass falt utslippsintensiteten 6 prosent.

Næringen har siden 2019 klart å øke verdiskapningen samtidig som utslippene er redusert.

– Selv om olje og gass har blitt mer utslippseffektiv de siste årene, er dette en innhenting etter flere år med oppgang mellom 1997 og 2014. På midten av 90-tallet var olje og gass omtrent like utslippseffektiv som den var i 2023, sier SSB-rådgiver Martin Grimstad.

For industrien falt utslippsintensiteten for bruttoprodukt 8 prosent i 2023. Kun 1992 og 2009 hadde større fall.

Transport har imidlertid blitt mindre utslippseffektiv, og utslippsintensiteten økte med 3 prosent. Det har vært en økende trend over tid, spesielt siden 2009. Økningen skyldes utelukkende utenriks sjøfart, som har betydeligere høyere utslippsintensitet enn transport ellers, hvor utviklingen har vært flat siden 1990.

