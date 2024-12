Advarer mot naturdumme barn: – De færreste kan forskjell på kråke og skjære

– Jeg mener det er helt katastrofalt at læreplanen i naturfag i grunnskolen og videregående skole, ikke stiller ett eneste krav til at barn og ungdom skal lære navnet på og leveviset til én eneste vill norsk art, fortsetter Mathismoen.

– Grunnleggende artskunnskap er helt avgjørende for å forstå naturen, og hvorfor vi mennesker må la noe av naturen vår være i fred. Uten den forståelsen vil ungene aldri forstå hvorfor naturvern er avgjørende viktig både for naturen selv og for oss mennesker, påpeker han.

– Heller ingen løver

– Ja, det stemmer at verken kråker eller skjærer er nevnt ved navn i læreplanen for naturfag, sier Doris Amland.

Hun er pressekontakt i Utdanningsdirektoratet, som har ansvaret for utviklingen av både barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

– Det er heller ingen løver, tigre eller flodhester som jakter, i læreplanen, fortsetter Amland.

– Men det betyr ikke at de er sendt ut i kulda eller glemt. Læreplanene er overordnet, og det er opp til lærer og elever å fylle målene med det konkrete innholdet – enten det er kråker eller artsmangfold. Det er mange kompetansemål på de ulike trinnene hvor dette vil være et helt naturlig tema å ta opp, forklarer hun.

Skjærer eller kråker? Ingen av artene blir nevnt ved navn i læreplanen for naturfag, ifølge Utdanningsdirektoratet. (Gorm Kallestad/NTB)

– Bidra til kunnskap

Ole Mathismoen slår seg ikke til ro med det. I høst har han fått utgitt starten på en bokserie for store barn og familier om norske ville dyr. Sammen med naturfotograf Roger Brendhagen har han utgitt «Ulven – skogens smarteste» og «Bjørnen – landets sterkeste».

– Akkurat nå skriver jeg på bok tre – om elgen, som skal ut til våren. Flere arter vil følge, forteller han.

– Alt dette er en del av en plan. Jeg vil bidra til at barn og unge folk her i landet i hvert fall finner kunnskap på bibliotekene, selv om de som lager læreplanene svikter.

Inntil for omtrent ett år siden var Mathismoen journalist i Aftenposten med natur, miljø og klima som spesialområde gjennom mange år. Han holder fortsatt på med «Grønne Greier» – «om natur og miljø og sånt» i Aftenposten junior.

Mathismoen har også skrevet mange bøker om de samme temaene, i løpet av de seneste årene.

– Ganske imponerende

I motsetning til Mathismoen, mener Doris Amland i Utdanningsdirektoratet, at det er «faktisk ganske imponerende» hva elevene skal lære om naturen.

– Ta en titt på kompetansemålene – målene som eleven skal nå etter ett år på skolebenken, fra andre trinn på barneskolen og helt ut videregående, oppfordrer hun.

Amland viser spesifikt til hva som sies om naturfag når det gjelder «fagets relevans og sentrale verdier».

«Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet, skaperglede, engasjement og nytenkning hos elevene ved at de får arbeide praktisk og utforskende med faget.»

– For å stanse raseringen av norsk natur må folk virkelig elske naturen og dem som bor der. Men for å elske må man kunne, og når man ikke lærer om arter på skolen er det vrient å elske, sier Ole Mathismoen. (Foto: Øyvind Møller)

– Litt meningsløst

Mathismoen, som selv har barn i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole, lar seg ikke vippe av pinnen av Amlands argumentasjon.

– Det er vakkert når læreplanen sier at «naturfag skal bidra til undring, nysgjerrighet, skaperglede, engasjement og nytenkning …», men faktum er at de færreste kan forskjell på kråke og skjære, aner hvordan ulven lever eller at bjørnen ikke går i dvale, at maur er Norges sterkeste dyr og at hundrevis av nye arter er på vei til norsk natur som følge av klimaendringene, sier han.

– Det er fint å pugge fotosyntese og prinsippene for næringskjeder, men det blir litt meningsløst når elevene ikke kan navnet på arter som driver med fotosyntesen eller hvordan næringskjedene varierer fra en naturtype til en annen – basert på hvilke dyrearter som lever der.

– Foredrag for skoleklasser

– Hvordan kan du være så bastant om uvitenheten hos skolebarn om de ville dyrene?

– Jeg har skrevet «Grønne greier» for Aftenposten junior hver uke siden 2016 og har hatt mange foredrag for skoleklasser om det. Jeg opplever da at kunnskapen om arter er nesten helt borte, svarer Mathismoen.

– Da jeg gikk på skolen lærte vi om arter, til og med det latinske navnet på hestehov. Nå har naturfaget blitt mer teoretisk. Det er veldig bra på næringskjeder og klima, men elevene får ikke kunnskap om hvem som bor i naturen, selv om jeg opplever at de er veldig interesserte i det.

De to første bøkene i det Ole Mathismoen planlegger skal bli en serie med bøker for å lære barn og unge grunnleggende ting om norsk natur, handler om henholdsvis ulv og bjørn. (Foto: Roger Brendhagen)

– Reell forståelse

– I samfunnsdebatten er det ofte høy temperatur om alt fra rovdyr til skogvern og vindturbiner. Det kan læres teoretisk som politiske temaer, men først når det fylles med læring om artene, vokser det fram en reell forståelse for naturen, fortsetter Mathismoen.

– Hvis man ber en norsk 12-åring fortelle alt han eller hun vet om ulv, vil svaret mest sannsynlig inneholde at de har grå pels, er farlige for mennesker og dreper sauer.

– De færreste vil vite at ulvene er livredd for mennesker, at vi må svært langt tilbake i tid for å finne at ville ulver har drept mennesker i Skandinavia, at det oftest er unge forvirrede streifdyr som angriper sauer, og at etablerte familieulveflokker svært sjelden angriper husdyr.

– De vil heller ikke vite at ulvefar er en av naturens kjærligste fedre. Bortsett fra de elevene som er så heldige å ha en ekstra interessert lærer.

– Grunnløs frykt

– I en tid hvor skolen er opptatt av å lære barn og unge om faktasjekking, er det ille at de færreste får grunnleggende rovdyrkunnskap, fortsetter Mathismoen.

– De må forholde seg til oppslag i mediene, som oftest er vinklet og overdrevet og spiller på grunnløs frykt.

– Og om 10-15 år sitter dagens unger i kommunestyrene og skal være med å bestemme om enda mer natur skal bygges ned.

Mathismoen tror ikke at det står spesielt bra til i barnehagene heller, når det gjelder den kunnskapen han etterlyser.

– Det er trist at norske barnehagebarn vet mer om løver og sjiraffer enn om rådyr og gaupe, sier han.

– Lærer på tvers

– Det er rammeplan for barnehagen som setter rammen for hva barna skal lære i barnehagen, kommenterer Doris Amland i Utdanningsdirektoratet.

Der står følgende å lese:

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.»

– Det kan jo være at barna treffer på både skjærer og kråker og en og annen dinosaur på sin sti, og da er det et tema som barna kan utforske, sier Amland.

– Alle barn lærer ikke akkurat det samme på skolen – det er en forskjell fra tidligere læreplaner. Det betyr ikke at de lærer mindre, men de lærer mer på tvers av fag og de lærer å utforske. De medvirker til egen læring.

Glad for innspill

Amland lukker likevel ikke døra helt for det Mathismoen har på hjertet. Hun sier at Utdanningsdirektoratet er glad for både innspill og en diskusjon om læreplanens innhold.

Amland opplyser også at Utdanningsdirektoratet følger bruken av læreplanene tett, og at de har et større forskningsprosjekt på gang som følger innføringen av læreplanene over tid.

