Flere hundre tusen nordmenn har ikke fungerende røykvarsler

– Det er skremmende mange. Nå går vi inn i den verste brannmåneden i året, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Klementsen i Frende Forsikring.

Norstat har gjennomført undersøkelsen blant 1000 nordmenn i november på vegne av forsikringsselskapet.

– Sju prosent av 4,3 millioner er mer enn 300.000 mennesker. Se for deg det. Det er som om hele Norges nest største by ikke har brannvarsleren i orden. Det er helt tullete. Denne lille saken redder liv hvert eneste år, spesielt i julemåneden, sier Klementsen.

1. desember er Røykvarslerdagen, og Klementsen mener dette er en ypperlig anledning til å ta en sjekk av røykvarslerne, eller kjøpe og montere nye dersom du ikke har.

Hun påpeker samtidig at det ikke holder å trykke på knappen for å teste at røykvarsleren fungerer, men at du bør teste med røyk.

– Hold noe som ryker, som en spesialfyrstikk, en liten gassflaske beregnet til testing, eller et telys du nettopp har blåst ut, under røykvarsleren. Begynner den å pipe av seg selv, vet du at den fungerer, anbefaler fagsjefen.