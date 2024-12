Bankaxept: Vi handlet for 2,5 milliarder på Black Friday

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Black friday-handelen i fysiske butikker har gått nedover hvert år siden 2022, ifølge Bankaxept. Samtidig satte netthandelen med Vipps nye rekorder i år, melder selskapet.

Under Black Week – fra og med mandag 25. november til og med lørdag 30. november – handlet nordmenn for omtrent det samme som i fjor, med en marginal oppgang på 0,1 prosent. Onsdag la handelen 10 prosent over nivået på onsdagen i fjor.

– Det kan virke som om butikkene ikke tør å vente med de beste tilbudene til fredag, men heller forøker å kapre kundene tidligere. Sitter du på gjerdet til fredag, kan det hende folk ikke har penger igjen, sier Kjetil Bøe i Bankaxept.

Nesten halvparten av volumet i butikk Black Friday var innenfor faghandel, med klær og sko og elektronikk som de største bransjene.

