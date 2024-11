Reagerer på Høyre-forslag: – Kan jo lure på hvordan det står til med lesekompetansen deres

For tredje år på rad har Høyre fjernet momsfritaket på bøker i sitt alternative statsbudsjett.

– Hodeløst i den tiden vi er i nå, fnyser Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Elise Waagen.

Men det er ikke først og fremst dyrtiden hun sikter til, men det hun kaller lesekrisen blant barn og unge. I fjor ble PISA-undersøkelsen fra 2022 lagt fram. Den viste nedslående og alarmerende dårlige leseferdigheter blant norske skoleelever.

– Flere undersøkelser viser at lesekompetansen er på et kritisk dårlig nivå. Vi vet at det leses mindre i skolen og hjemme. Og totalt sett vet vi at leseferdigheter og tidsbruk på lesing går ned. Det er ganske alvorlig, ettersom lesing er nøkkelen til alle læring, i alle fag. I tillegg er det avgjørende for å delta i samfunnsdebatten og lære seg å vurdere kritisk. Lesing er grunnleggende for at ungene skal fungere i samfunnet. Da er det totalt skivebom å skulle legge moms på bøker og gjøre dem 25 prosent dyrere, utdyper Waagen, før hun spør:

– Står det så dårlig til med lesekompetansen i Høyre at de ikke har fått med seg innholdet i disse undersøkelsene?

– Mangler nesten ord

Waagen, som tidligere har foreslått at nettopp bøker må gjøre et comeback i skolen på bekostning av dataskjermene, frykter for en nedadgående lesekurve dersom Høyre skulle få gjennomslag for momsforslaget sitt.

– Jeg vil tro at salget av bøker går ned, det vil si færre bøker i bokhyllene hjemme hos folk og færre lesestunder på sengen med barna - det som jo vekker leselyst og leseglede. Til syvende og sist gir dette mindre mulighet til å gjøre noe med den kritiske situasjonen vi står i.

Hun trekker fram at regjeringen har satset på skolebibliotek og økt kompetanse til lærere i leseopplæring, og kaller Høyres forslag for skuffende.

– Det er nesten så jeg mangler ord. For jeg trodde alle var enige om at lesing er viktig, og noe vi tverrpolitisk sto samlet om.

– Skrekkelig!

Også bokbransjen reagerte kraftig etter at det alternative budsjettet ble lagt fram onsdag. Når Dagsavisen ringer direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz og ber om en kommentar, kommer det spontant:

– Ja, det skrekkelige forslaget, ja!

– Det er fullstendig skivebom i en tid hvor det viktigste er å få flere til å lese. Å da gjøre bøker dyrere er helt hårreisende. Det er overraskende at et kunnskapsparti som Høyre i det hele tatt tenker på å foreslå noe sånt, smeller det fra Schiøtz.

Anne Schiøtz frykter for både utvalget og salget. (Nicklas Knudsen)

Første gang forslaget kom i 2022, begrunnet partiet det med at de hadde bedre virkemidler for hånden:

«Momsfritak er et lite målrettet virkemiddel. For at alle skal ha tilgang på bøker, mener vi det er bedre å styrke innkjøpsordningene for litteratur og familienes økonomi gjennom skattelette og økt barnetrygd.» het det den gangen.

Men for Schiøtz fremstår årets forslag som uforklarlig.

– Hvorfor de ønsker å gjennomføre dette, vet jeg ikke. Jeg klarer heller ikke å se noen fornuft i dette nå. Bokhandelen er den desidert største aktøren som når klart flest lesere i dag, og en prisøkning vil føre til større forskjeller mellom den som kan og dem som ikke kan kjøpe bøker. Momsfritaket har en utjevnende effekt for alle, sier Schiøtz.

Mer press på bransjen

Hun legger ikke skjul på at bokbransjen også vil rammes.

– Det blir bokbransjen som må ta noen av de kostnadene med momsen, og bransjen har allerede en trang økonomi. Det vil føre til dårligere utvalg og færre bokhandlere. Men først og fremst er dette et tap for leserne.

Fritak på moms for bøker ble innført i 1969, og i 2019 ble momsen fjernet også på e-bøker. Den gangen var Høyre et av partiene som stemte for fjerningen. Partiets kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen forklarer kuvendingen med at momsfritaket som er nå, er lite målrettet.

– Det er moms på de aller fleste varer. I motsetning til Støre-regjeringen vil Høyre øke barnetrygden og gi folk skattelette slik at familier får bedre råd. Å avvikle momsfritaket på bøker bidrar til å skape rom til dette, skriver Pettersen i en e-post til Dagsavisen.

Tage Pettersen mener Høyres momsforslag på bøker treffer bedre enn det nåværende momsfritaket. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Dagens momsfritak gir en fordel til bestselgerne, mener han.

– Det innebærer også at bøkene som selger mest og trenger minst støtte, får mest.

Penger å hente

Dagsavisen har også bedt om en kommentar på kritikken fra Waagen og Schiøtz om dyrere bøker i en tid med dårlig leseferdigheter, i tillegg til hva Høyre vil gjøre for å styrke lesekompetansen, men dette har ikke Pettersen svart på.

Planen fra 2022 om å styrke innkjøpsordningen til biblioteker har Høyre nå gått bort fra.

– Vi har ikke funnet rom til å øke innkjøpsordningen i år fordi vi heller prioriterer å gi folk en bedre privatøkonomi, sier Pettersen, og tilføyer:

– Og kommuner, fylkeskommuner, barnehager, og samt flere private og ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- og sosiale tjenester for kommune eller fylkeskommune betaler ikke moms. De vil derfor ikke være omfattet av forslaget.

