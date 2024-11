Apotek får ikke sende medisin i posten – anker til Høyesterett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi mener vi har lov til å sende reseptfrie legemidler i postkassen. Det har vi ment i lang tid, sier administrerende direktør Elisabeth Haug i Farmasiet til E24.

I 2021 påla Statens legemiddelverk, nå Direktoratet for medisinske produkter, Farmasiet å slutte med levering av reseptfrie legemidler til ulåste postkasser. Grunnen var at de mener Farmasiet ikke kan være sikre på at legemidlene når riktig mottaker.

Farmasiet klagde inn vedtaket til Apotekklagenemnda, men da nemnda i 2023 opprettholdt vedtaket, gikk Farmasiet til søksmål mot staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

I februar i år ble departementet frifunnet i Hordaland tingrett, men Farmasiet anket. I oktober vant staten på ny i lagmannsretten.

Nå har Farmasiet anket saken til Høyesterett. Et svar fra ankeutvalget er ventet tidlig i 2025.

– En av tre dommere var enige med oss i at loven kan forstås som vi har forstått den, sier Haug og viser til at dommen fra lagmannsretten ble avsagt under dissens.

– Vi er en utfordrer i den norske apotekbransjen. Konkurrentene våre er store aktører med mye markedsmakt. Det er derfor viktig for oss å ha et godt tilbud med mange fraktalternativer, sier hun til E24.

