Rekordmange filmer søkte om rekordsum fra den norske insentivordningen

Den enkeltsøkeren som har søkt om mest, er den internasjonale dramaserien «Secret Garden», via det norske selskapet Truenorth Norway, som er såkalt linjeprodusent.

Denne produksjonen planlegger å bruke 800 millioner i Norge, og søker om nær 200 millioner kroner i refusjonsramme fra ordningen, ifølge pressemeldingen fra Norsk filminstitutt.

– Dette er den største søknaden NFI har fått til insentivordningen noensinne, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Blant de øvrige søkerne er en ny sesong av «Star Trek: Strange New Worlds» og «Troll 2».

Samlet sum søkerne oppgir at de vil bruke på produksjon i Norge er 1,1 milliarder kroner.

– Dette viser at Norge konkurrerer i verdenstoppen om de største internasjonale film- og dramaproduksjonene, sier Mo om søkermassen.

Men det begrensede budsjettet for ordningen gjør at mange av produksjonene likevel må gjøres andre steder enn i Norge, ifølge Rushprint.

Budsjettet for søknadsrunden er fremdeles uavklart: Ifølge Norsk filminstitutt blir budsjettet for 2025-runden satt rundt årsskiftet.

I 2024 var budsjettet 84 millioner kroner. Budsjett for 2023 var 41,3 millioner kroner, for 2022 var det på 55,6 millioner kroner, og for 2021 på 100 millioner kroner. Dette gjør den norske insentivordningen til den minste – med laveste budsjett – i Norden, skriver Rushprint videre.

En ny dansk insentivordning har fra 2026 et budsjett på 125 millioner danske kroner, altså nærmere 200 millioner norske.

