Regjeringen åpner for mer melkeproduksjon

Årsaken er økende etterspørsel av meieriproduktet, som regjeringen forventer at vi må trenge 1510 millioner liter av i 2025.

– Folk drikker mer melk i dag enn de gjorde før. Det er positivt for inntekten til bonden, den norske selvforsyningen og helsen til folk, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Tine anbefalte en noe lavere økning av melkekvoten på 17 prosent.

Landbruks- og matdepartementet mente likevel det var rom for å øke kvoten for kumelk, som omtales som forholdstallet for disponibel kvote for kumelk, ytterligere, opplyser departementet.

Departementet fulgte derimot melkegigantens råd om å sette forholdstallet på kvoten for geitemelk til 0,95 for 2025.

Les også: Regjeringen: Slik skal vi få enda flere inn på boligmarkedet (+)

Les også: Beskylder regjeringen for boligbløff: – Jeg er jo fryktelig skuffet (+)

Les også: Politiske pendlere har andre regler enn vanlige folk (+)