Lovendringer: Hurtigspor for unge lovbrytere

Endringene 1. desember kommer i tillegg til endringene som trådte i kraft 1. september i år, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Med disse lovendringene innføres det enda flere handlingsalternativer i møte med unge lovbrytere. Blant annet legges det til rette for at det nasjonalt kan etableres lokale «hurtigspor» for rask pådømmelse av lovbrudd begått av gjerningspersoner under 18 år, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2025 foreslått i underkant av 14 millioner kroner til iverksettelse av disse lovendringene. I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet for 2025 foreslått i overkant av 20 millioner kroner til en særskilt innsats for hurtigere behandling av straffesaker i Oslo hvor gjerningspersonen er under 18 år.

– Det er nå viktig at aktørene i straffesakskjeden samarbeider og sikrer gode rutiner for å håndtere den voksende ungdomskriminaliteten, sier Mehl.

Endringene innebærer at domstolene får adgang til å kombinere ungdomsstraff med de særvilkår som følger av straffeloven, slik som blant annet krav om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring samt kontaktrestriksjoner.

Domstolene får også adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel uten nærmere tidsbegrensning.

