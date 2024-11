Klager inn NRK til PFU etter Sandra Borch-sak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når NRK konkludere med at Borch ikke er «samisk nok» til å være inkludert i valgmanntallet, mistenkeliggjør de ikke bare henne, men også alle andre med lignende bakgrunn. Dette er en ren stigmatisering av store deler av den samiske befolkningen langs kysten, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget, i en pressemelding.

Klagen kommer som følge av NRK-artikkelen «Sandra Borch ble klaget inn etter at hun stilte på liste til sametingsvalget», publisert 4. november. I tillegg er reportasjen i Dagsnytt 18 samme dag klaget inn.

NRK er klaget inn for brudd på punkt 2.2, 2.3, 3.2 og 4.3 i Vær varsom-plakaten for begge sakene. I tillegg er reportasjen i Dagsnytt 18 klaget inn for brudd på punkt 1.1.

– Vi avventer med å kommentere til PFU til vi har mottatt klagen, skriver prosjektredaktør i NRKs redaksjon for undersøkende journalistikk, Robin Mortensen, i en uttalelse, ifølge NRK.

Tidligere i november klaget også Sandra Borch NRK inn for PFU.

– Jeg har bestemt meg for å melde NRK inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) som følge av at de har drevet med etnisk gransking av meg, min familie og min slekt, skrev hun på sin Facebook-side.