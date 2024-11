Trusler mot kunstnere vanlig i Norden, ifølge ny rapport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser en ny rapport fra Kulturanalys Norden, et nordisk kunnskapssenter for kulturpolitikk etablert på initiativ fra Nordisk Ministerråd.

I undersøkelsen inngår åtte organisasjoner som samler kunstnere eller forfattere i Danmark, Island, Norge og Sverige. I alt 3184 svar kom inn ved hjelp av enquete-undersøkelser. Fra Norge deltok 543 medlemmer av Creo og Den norske Forfatterforening.

Totalt svarte mellom 36 og 61 prosent av de spurte at de hadde opplevd trusler, vold eller trakassering i forbindelse med jobben, og mellom 10 og 25 prosent hadde blitt utsatt for dette i løpet av de siste tolv månedene.

45 prosent av de norske kunstnerne som svarte, hadde opplevd trusler, vold og trakassering, 10 prosent det siste året, mens tallene for forfatterne var henholdsvis 47 og 16 prosent.

– De negative konsekvensene som rapporten peker på, er særlig alvorlige, ikke bare for de utsatte kunstnerne, men for samfunnet som helhet, hvis kunstnere og skribenter unngår visse temaer eller trekker seg tilbake som følge av eksponering eller angst, sier Malin Weijmer, direktør for Kulturanalys Norden, ifølge en pressemelding.

