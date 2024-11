Stortingspartiene enige om økt Ukraina-støtte

Tidligere i uken doblet regjeringen forslaget fra 15 til 30 milliarder kroner etter press fra opposisjonen. Torsdag ble ytterligere fem milliarder lagt på bordet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) søkte et bredt forlik blant stortingspartiene før dagens forhandlingsmøte.

– Regjeringen har vært opptatt av å holde på denne enigheten, fordi det er et uttrykk om hva vi kan stå sammen om i Norge. Det er viktig for signalet til Ukraina, som er et hardt prøvet folk, og det er et viktig signal til dem som angriper, sa Støre til pressen etter møtet.

– Jeg som statsminister har ikke vært opptatt av å finne hva som kan gi akkurat 50 prosent av flertallet på stortinget, jeg har gått for å se hva som kan samle alle, legger han til.

To tredeler av støtten går til militær støtte, mens den siste tredelen går til sivil og humanitær støtte.

Fornøyd, men ville ha mer

Høyre har ment at støtten burde tredobles til 45 milliarder kroner, mens MDG har bedt om 80 milliarder. KrF har også sagt at støtten bør betydelig opp, samtidig som de advarer partiene mot å overby hverandre i mediene.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi har fremmet forslag om 45 milliarder, men vi har også vært veldig opptatt av å få til en reell økning til Ukraina. Derfor er den enigheten som nå kommer, veldig positiv, sier Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Ideelt sett skulle vi vært enda høyere, men så lenge det er snakk om minimum 35 milliarder i 2025, så gir det åpninger for å gjøre mer i alle fall to ganger i løpet av neste år, sier hun.

Første mulighet for videre forhandlinger kommer i revidert budsjett til våren.

For Høyre har det vært viktig å sikre støtte til militær sektor og energisektoren. Energiforsyningen i Ukraina bli stadig angrepet av russiske styrker samtidig som vinteren er på vei for fullt.

Forhandlingene gikk for seg på en respektfull og konstruktiv måte, sier Søreide.

Venstre roser regjeringen

Venstre ønsket klart mest av alle partiene på Stortinget. Det skiller 70 milliarder mellom enigheten som ligger på bordet, og Venstres forslag på 105 milliarder kroner i 2025.

– Selv om det er langt unna det vi mener Norge både kan og bør gi, synes jeg også at når vi har tatt initiativ til forhandlinger, og regjeringen har mer enn doblet summen de la inn, så har de kommet oss tydelig i møte, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Jeg synes regjeringen fortjener ros for å ha strukket seg langt. Om det at vi er med, sikrer mer penger til de på bakken i Ukraina, og jeg tenker at det gjør det, så er det verdt å stemme for det, sier Melby.

Nansen-programmet, som Ukraina-støtten formelt heter, forlenges med tre år – fram til og med 2030. Til sammen utvides programmet til minst 154,5 milliarder kroner i perioden.

I 2024 var støtten på 27 milliarder kroner.