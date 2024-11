Elever skal få gratis skolemat fra 2026

SV, Ap, Senterpartiet og Rødt sikret flertall for forslaget. Gratis skolemat har vært en av SVs hjertesaker i en årrekke, og de feirer nå gjennomslaget.

– Endelig er skolemat på vei! sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold (SV).

Regjeringen får med dette beskjed om å legge fram en plan for å innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid for alle elever i grunnskolen. Statsbudsjettet for 2026 skal ha en opptrappingsplan hvordan det skal skje.

Forslaget inngikk i behandlingen av stortingsmeldingen «En mer praktisk skole» om ungdomsskolen og de eldste barna på barneskolen – 5. -10. trinn.

– Nå håper jeg at utdanningsministeren kjenner sin besøkelsestid og får fortgang i dette, så vi omsider kan følge de aller, aller fleste andre vestlige land, og sørge for at barn får mat, sier Wold.

Les også: Her trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)

Les også: Sjokkert over regjeringen: – De er fraværende (+)

Les også: Ekspert om ny Trump-effekt i Nato: – Det er min store frykt (+)