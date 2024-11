Stortinget sier nei til EUs emballasjeforordning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Senterpartiet mener vedtaket er et tydelig nei til EUs emballasjeforordning.

– EUs emballasjeforordning ivaretar ikke vårt verdensledende pantesystem, og norske bryggerier som driver på en miljøeffektiv måte. Slik den foreligger ville den ha betydd store tilbakesteg for gjenvinning i Norge. Derfor er det viktig og riktig av et samlet storting å stå opp for norske interesser, sier saksordfører Hans Inge Myrvold fra Senterpartiet.

Det er usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser reglene vil få for det norske pantesystemet. Den nye forordningen stiller nemlig krav til ombruk av 10 prosent av drikkeemballasjen som sendes ut på markedet. I dag resirkulerer Norge emballasjen, men bruker den kun én gang.

Kravet er 10 prosent ombruk innen 2030 og 25 eller 40 prosent ombruk innen 2040.

– Vårt pantesystem er det beste i verden, og fortjener å bli videreutviklet i takt med norske behov, med logistikk-, nærings- og befolkningsstrukturer som ikke passer inn i et snevert EU-system, sier Myrvold, som er medlem av stortingets energi- og miljøkomité.

---

EUs emballasjeforordning

Forordningen stiller blant annet krav om:

Avfall fra emballasje skal reduseres gradvis med 5 prosent i 2030, 10 prosent i 2035 og 15 prosent i 2040.

All emballasje skal være resirkulerbar. Plastemballasje skal inneholde en viss andel resirkulert materiale.

Engangsplast rundt grønnsaker og andre varer, samt miniatyrforpakninger av plast blir forbudt fra 2030.

90 prosent av (engangs) drikkeemballasje i plast og metall skal samles inn innen 2030. Land som ikke har, må etablere retur- og panteordninger.

10 prosent av drikkeemballasje (plast, glass) skal ombrukes innen 2030. Økes til 40 prosent i 2040.

Forbud mot bestandige kjemikalier (PFAS) i emballasje som er i kontakt med mat.

---