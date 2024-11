Nordmenn vil gi mer til Ukraina

En undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor viser at kun 13 prosent tror at Russland vinner krigen. Samtidig tror bare 11 prosent på ukrainsk seier, som er det laveste nivået på to år. I mai i fjor antok hele 49 prosent at Ukraina ville seire.

Stadig flere tror at ingen vil vinne krigen – et klart flertall på 62 prosent sier nå dette, opp fra 35 prosent våren 2023.

– Etter 1000 dager med krig anser mange krigen som fastlåst. Dette gjenspeiler nok nyheter fra slagmarken og den politiske utviklingen internasjonalt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nordmenn mener i overveiende grad at Norges økonomiske støtte til Ukraina bør økes. Fire av ti, 41 prosent, mener støtten bør økes, mens 20 prosent mener støtten bør reduseres.

– En klar overvekt i befolkningen ønsker økt økonomisk hjelp til Ukraina. Dette gjelder velgerne til samtlige partier, mens Frp-velgere er mer delt på midten, sier Clausen.

